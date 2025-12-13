A busómaszkok is előkerültek a mohácsi háborúellenes gyűlésen

Rákay Philip bepillantást engedett a kulisszák mögé a digitális polgári kör nagygyűlése előtt. Ráadásul a házigazda egy busómaszkot is tartott a kezében, amit smink helyett viselt egy rövid ideig. Aztán persze ő is és Szabó Zsófi is rendes sminket kapott. Közben a nézőtéren is előkerült egy-egy busómaszk.

Mint megírtuk:

ma Mohácson folytatódik a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes országjárása.

A 11 órakor kezdődő rendezvényen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök is. A DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen.

Fotó: Ladóczki Balázs

A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk élő szöveges, videós cikkben tudósít. A mohácsi DPK-gyűlésen, egy igazán különleges szereplő fog beszélgetni a kormányfővel.

A beszélgetés fókuszában a hazánkat leginkább érintő kül- és belpolitikai események, fognak állni.

Az interjú végén pedig a megjelentek a korábban megszokott rend szerint, szabadon kérdezhetnek a miniszterelnöktől.