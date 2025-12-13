Rendkívüli

Szili Katalin a Háborúellenes Nagygyűlés színpadán: Ez nem játék!

Rákay PhillipDPKHáborúellenes Gyűlés

A busómaszkok is előkerültek a mohácsi háborúellenes gyűlésen

A vendégek megérkeztek, mindenki sminkben, hamarosan kezdődik a gyűlés.

Forrás: Facebook2025. 12. 13. 10:53
Kecskemét DPK gyűlés Fidesz kampány
Fotó: Polyák Attila
Rákay Philip bepillantást engedett a kulisszák mögé a digitális polgári kör nagygyűlése előtt. Ráadásul a házigazda egy busómaszkot is tartott a kezében, amit smink helyett viselt egy rövid ideig. Aztán persze ő is és Szabó Zsófi is rendes sminket kapott. Közben a nézőtéren is előkerült egy-egy busómaszk. 

Mint megírtuk: 

ma Mohácson folytatódik a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes országjárása.

A 11 órakor kezdődő rendezvényen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök is. A DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen. 

20251129 Nyíregyháza A Digitális Polgári Körök (DPK) Háborúellenes gyűlése. fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW
Fotó: Ladóczki Balázs

A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk élő szöveges, videós cikkben tudósít. A mohácsi DPK-gyűlésen, egy igazán különleges szereplő fog beszélgetni a kormányfővel. 

A beszélgetés fókuszában a hazánkat leginkább érintő kül- és belpolitikai események, fognak állni. 

Az interjú végén pedig a megjelentek a korábban megszokott rend szerint, szabadon kérdezhetnek a miniszterelnöktől.


Borítókép: DPK (Fotó: Polyák Attila)
 

