Meglepetésvendégekkel folytatódik Mohácson a DPK háborúellenes országjárása, Magyar Péter feladta

Ma Mohácson folytatódik a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes országjárása. A 11 órakor kezdődő rendezvényen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök is. A DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen.

A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk élő szöveges, videós cikkben tudósít.

A mohácsi DPK-gyűlésen, egy igazán különleges szereplő fog beszélgetni a kormányfővel. A beszélgetés fókuszában a hazánkat leginkább érintő kül– és belpolitikai események, fognak állni. Az interjú végén pedig a megjelentek a korábban megszokott rend szerint, szabadon kérdezhetnek a miniszterelnöktől.

A szervezők közleménye szerint a Digitális Polgári Körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. Ezután indították útjára a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezután Orbán Viktor a rekord résztvevővel zajló Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását.

Fotó: Polyák Attila

Közösségi élmény a Digitális Polgári Körök roadshow-ja

A mohácsi esemény után még egy helyszínre látogat el a DPK-roadshow, december 20-án Szegeden tartanak háborúellenes rendezvényt. Nagy János, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár korábban lapunknak jelezte, hogy egy közösségi élményt szeretnének adni, mert a mai világ jól láthatóan ezen alapszik. A DPK koordinátora szerint nem elég az embernek igazat és jót mondania,

hanem azt úgy is kell becsomagolnia, hogy élvezhető legyen, és közösségi élményt adjon a saját táborukban lévőknek.

Az államtitkár kitért arra is, hogy az országjárással meg tudják magukat erősíteni lelkileg, politikailag és szellemileg, hogy készen álljanak a jövő évi megméretésre. A háborúellenesség kapcsán kiemelte, valamennyi DPK-gyűlésnek az a fő mottója, hogy „aki a háború ellen van, az velünk van”. Ezzel nemcsak a saját táborukon belül akarnak üzenni, hanem szeretnék mindenki figyelmét felhívni arra, hogy a legfontosabb a béke.