Folyamatosan a Fideszt másolja Magyar Péter

A békemenet, az országjárás és a kötcsei piknik után most a balatonfüredi frakcióülést másolta a kormánypártoktól Magyar Péter. A Tisza-vezér saját ötletek híján nem tud más tenni, csak annyit, hogy ellesi, mit csinál a Fidesz.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 5:15
Fotó: Havran Zoltán
Önálló ötletek helyett ismét a kormánypártokat próbálja másolni Magyar Péter. A napokban a Tisza Párt Balatonfüreden tartott frakcióülést, miközben nem is rendelkezik országgyűlési frakcióval. Ez azonban vélhetően nem gátolta meg a tiszásokat abban, hogy átbeszéljék a kiszivárgott adóemelési terveket. 

20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter rendszeresen másolja a kormánypártokat (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán jelezte, hogy az egyetlen frakció, amelynek a tiszások is tagjai, az Európai Parlamentben van, és Manfred Weber vezeti, de ő nem teszi tiszteletét Balatonfüreden.

 

A békemenetet is másolta Magyar Péter

Jellemző, hogy a Fidesz–KDNP Balatonfüreden vagy más Balaton-parti településen tartja a kihelyezett frakcióülését, így a Tisza Párt a mostani megbeszélésével csak a kormánypártokat másolta. 

Azonban nem ez az első alkalom, hogy a Tisza a Fidesz–KDNP bevált ötleteit próbálja utánozni.

Mint ahogyan korábban már beszámoltunk róla, Magyar Péter éppen aznapra hívta Kötcsére a támogatóit szeptember elején, amikor a Fidesz tartotta szokásos éves összejövetelét. A kormánypártok hónapokkal korábban meghirdették a rendezvényt, de Magyar Péter megpróbálta úgy tálalni, mintha a Fidesz másolta volna őt.

Az sem zavarta meg ebben, hogy a polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián. 

Azóta hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök a kötcsei pikniken a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. Korábban Magyar Péter is járt a rendezvényre, Varga Judit igazságügyi miniszter párjaként.  

Amikor pedig Orbán Viktor szeptemberben bejelentette, hogy október 23-ára békemenetet szerveznek Budapesten, Magyar Péter szinte rögtön arról írt, hogy a Tisza pedig nemzeti menet néven szervez rendezvényt a fővárosba. Érdemes azt is megemlíteni, hogy Magyar Péter korábban többször is részt vett a békemeneten, és az első sorokban igyekezett tapsolni Orbán Viktornak.

Kétségbeesetten próbálta utánozni a Tisza vezére a DPK országjárását is

Az utóbbi hetekben a digitális polgári körök országjárásának az eseményeit próbálta lemásolni Magyar Péter. Azonban míg a DPK rendezvényein hatalmas tömeg vett részt Győrben, Nyíregyházán és Kecskeméten is, addig Magyar Péter rendezvényein szinte csak lézengtek az emberek. A közösségi oldalon közzétett drónfotók bizonyítják, hogy Kecskeméten alig maroknyian voltak kíváncsiak a Tisza Párt elnökére. A felvételek szerint nagy bukta volt a miniszterelnök nyomában loholó Magyar Péter rendezvénye.

Tisza Párt rendezvénye Kecskeméten
Csak lézengtek a Tisza Párt kecskeméti rendezvényén (Forrás: Facebook/Bohár Dániel)

Az utaztatások és a mozgósítási kampány ellenére nem tudta megtölteni támogatóival nyíregyházi rendezvényét sem a háborúellenes gyűlésre rászervezett utcafórumán Magyar Péter.

Azt is drónfotó bizonyítja, hogy a tiszás győri rendezvényen – a kezdés után húsz perccel – alig ezer ember lézengett, ez pedig egyértelműen kudarc Magyar Péter számára.

A hétvégén Mohácson folytatódik a DPK-országjárása, azonban a Tisza Párt vezére most Budapesten fog tüntetni a karmelita és a Sándor-palota előtt a Szőlő utcai javítóintézetben fogva tartott fiatalkorú bűnözőkért. 

Ugyanis nem éppen ártatlan, családokból kiszakított fiatalkorúakkal van tele az a Szőlő utcai javítóintézet, amely a héten ismét bekerült a hírekbe egy újabb botránnyal, miután kiderült, hogy az új igazgató több, az intézetben lakó fiatalt is bántalmazhatott.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

 

