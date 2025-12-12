Folyamatosan a Fideszt másolja Magyar Péter

Önálló ötletek helyett ismét a kormánypártokat próbálja másolni Magyar Péter. A napokban a Tisza Párt Balatonfüreden tartott frakcióülést, miközben nem is rendelkezik országgyűlési frakcióval. Ez azonban vélhetően nem gátolta meg a tiszásokat abban, hogy átbeszéljék a kiszivárgott adóemelési terveket.

Magyar Péter rendszeresen másolja a kormánypártokat (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán jelezte, hogy az egyetlen frakció, amelynek a tiszások is tagjai, az Európai Parlamentben van, és Manfred Weber vezeti, de ő nem teszi tiszteletét Balatonfüreden.

A békemenetet is másolta Magyar Péter

Jellemző, hogy a Fidesz–KDNP Balatonfüreden vagy más Balaton-parti településen tartja a kihelyezett frakcióülését, így a Tisza Párt a mostani megbeszélésével csak a kormánypártokat másolta.

Azonban nem ez az első alkalom, hogy a Tisza a Fidesz–KDNP bevált ötleteit próbálja utánozni.

Mint ahogyan korábban már beszámoltunk róla, Magyar Péter éppen aznapra hívta Kötcsére a támogatóit szeptember elején, amikor a Fidesz tartotta szokásos éves összejövetelét. A kormánypártok hónapokkal korábban meghirdették a rendezvényt, de Magyar Péter megpróbálta úgy tálalni, mintha a Fidesz másolta volna őt.

Az sem zavarta meg ebben, hogy a polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián.

Azóta hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök a kötcsei pikniken a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. Korábban Magyar Péter is járt a rendezvényre, Varga Judit igazságügyi miniszter párjaként.

Amikor pedig Orbán Viktor szeptemberben bejelentette, hogy október 23-ára békemenetet szerveznek Budapesten, Magyar Péter szinte rögtön arról írt, hogy a Tisza pedig nemzeti menet néven szervez rendezvényt a fővárosba. Érdemes azt is megemlíteni, hogy Magyar Péter korábban többször is részt vett a békemeneten, és az első sorokban igyekezett tapsolni Orbán Viktornak.

Kétségbeesetten próbálta utánozni a Tisza vezére a DPK országjárását is

Az utóbbi hetekben a digitális polgári körök országjárásának az eseményeit próbálta lemásolni Magyar Péter. Azonban míg a DPK rendezvényein hatalmas tömeg vett részt Győrben, Nyíregyházán és Kecskeméten is, addig Magyar Péter rendezvényein szinte csak lézengtek az emberek. A közösségi oldalon közzétett drónfotók bizonyítják, hogy Kecskeméten alig maroknyian voltak kíváncsiak a Tisza Párt elnökére. A felvételek szerint nagy bukta volt a miniszterelnök nyomában loholó Magyar Péter rendezvénye.