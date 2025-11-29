Kocsis Máté: Szedjétek össze magatokat, Péter!

Nyíregyháza nagyváros, és így sem voltak Magyar Péterre kíváncsiak túl sokan, még annyian sem, mint Győrben – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője bejegyzésében rámutatott, a Tisza Párt elnöke egy kisebb, félreeső parkolót sem tudott megtölteni. „Pedig szokásodhoz híven vitted magaddal a buszoztatott budapestieket is” – tette hozzá.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője

Fotó: Bús Csaba / MTI

„Ne húzd fel magad, de tegnap este még a sátoraljaújhelyi fórumomon is kicsit többen voltak, pedig az jóval kisebb település, és nem volt jelen a miniszterelnök sem” – jegyezte meg Kocsis Máté. „Nem lehet, hogy ezzel az adóemelős programotokkal nem lehet nagyot hasítani ebben az országban?” – tette fel a kérdést a kormánypárti politikus.

Gondold át, és fel a fejjel, még 134 nap, és főállásúként mehetsz Brüsszelbe a mentelmi jogodba kapaszkodni!

– üzente Magyar Péternek Kocsis Máté.

A Tisza Párt megszorítócsomagjának nyilvánosságra kerülése óta apad a támogatók köre. Az utaztatások és a mozgósítási kampány ellenére sem tudta megtölteni támogatóival a nyíregyházi piacteret a háborúellenes gyűlésre rászervezett utcafórumán Magyar Péter.

Mint arról beszámoltunk, a digitális polgári körök nyíregyházi rendezvényén, a Continental csarnokban, telt ház volt. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mondott beszédet.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)