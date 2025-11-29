NyíregyházaKocsis MátéTisza PártMagyar Péter

Kocsis Máté: Szedjétek össze magatokat, Péter!

„Még 134 nap, és főállásúként mehetsz Brüsszelbe a mentelmi jogodba kapaszkodni” – üzente a Tisza-vezérnek a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 17:57
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyíregyháza nagyváros, és így sem voltak Magyar Péterre kíváncsiak túl sokan, még annyian sem, mint Győrben – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője bejegyzésében rámutatott, a Tisza Párt elnöke egy kisebb, félreeső parkolót sem tudott megtölteni. „Pedig szokásodhoz híven vitted magaddal a buszoztatott budapestieket is” – tette hozzá.

Kecskemét, 2025. november 4. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott kecskeméti lakossági fórum előtt 2025. május 12-én. MTI/Bús Csaba
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
Fotó: Bús Csaba / MTI

„Ne húzd fel magad, de tegnap este még a sátoraljaújhelyi fórumomon is kicsit többen voltak, pedig az jóval kisebb település, és nem volt jelen a miniszterelnök sem” – jegyezte meg Kocsis Máté. „Nem lehet, hogy ezzel az adóemelős programotokkal nem lehet nagyot hasítani ebben az országban?” – tette fel a kérdést a kormánypárti politikus.

Gondold át, és fel a fejjel, még 134 nap, és főállásúként mehetsz Brüsszelbe a mentelmi jogodba kapaszkodni!

– üzente Magyar Péternek Kocsis Máté.

A Tisza Párt megszorítócsomagjának nyilvánosságra kerülése óta apad a támogatók köre. Az utaztatások és a mozgósítási kampány ellenére sem tudta megtölteni támogatóival a nyíregyházi piacteret a háborúellenes gyűlésre rászervezett utcafórumán Magyar Péter.

Mint arról beszámoltunk, a digitális polgári körök nyíregyházi rendezvényén, a Continental csarnokban, telt ház volt. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mondott beszédet.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbajtárs

A mentő és az elviselhetetlen prolik

Bayer Zsolt avatarja

Istenem, ezeket tényleg nem lehet elviselni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu