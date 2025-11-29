Kocsis MátéEurópai UnióUrsula von der Leyen

Kocsis: A Tisza Párt visszahozná a baloldali megszorítások legsötétebb éveit + videó

A Fidesz frakcióvezetője élesen bírálta a Tisza Párt programját, amelyet egy „ördögi, de egyszerű” baloldali adóemelési csomagnak tart.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 15:15
Kocsis Máté Fotó: Bús Csaba Forrás: MTI
„Az egész olyan ördögi, de mégis nagyon egyszerű” – jelentette ki Kocsis Máté a közösségi oldalára feltett videójában, amikor a Tisza Párt programját bírálta. Szerinte ami abban szerepel, az valójában egy „durva adóemelés”, ugyanaz a recept, amelyet minden baloldali kormány idején megtapasztalhattak az emberek. Hozzátette:

 a 2002 és 2010 közötti baloldali kormányzás alatt „lényegében semmi nem volt abból, ami ma van”, és ha most ugyanez „Tisza” néven térne vissza, akkor ismét eltűnne minden jelenlegi eredmény.

Kocsis úgy fogalmazott:

a Tisza-program egyenesen a családtámogatások lefaragásához, a nyugdíjak megadóztatásához, valamint a személyi jövedelemadó progresszívvá tételéhez és emeléséhez vezetne.

Állítása szerint az átlagkeresetűeket is elérné az adóemelés. Kiemelte, hogy a párt 1300 milliárd forintot szedne be az emberektől, ami „gyanúsan egybevág” azzal az összeggel, amelyet Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Unió várna Magyarországtól Ukrajna támogatására.

„A két szám nagyon összetalálkozik” – mondta Kocsis, aki szerint ez az egész „ördögi, egyszerű és veszélyes”. Úgy véli, a következő négy évről szóló döntéskor nemcsak a háború kérdésében kellene állást foglalni, hanem abban is, hogy a magyarok vállalják-e a rájuk rakott új adóterheket.

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: MTI/Bús Csaba)


