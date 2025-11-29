Kocsis: A Tisza Párt visszahozná a baloldali megszorítások legsötétebb éveit + videó

„Az egész olyan ördögi, de mégis nagyon egyszerű” – jelentette ki Kocsis Máté a közösségi oldalára feltett videójában, amikor a Tisza Párt programját bírálta. Szerinte ami abban szerepel, az valójában egy „durva adóemelés”, ugyanaz a recept, amelyet minden baloldali kormány idején megtapasztalhattak az emberek. Hozzátette:

a 2002 és 2010 közötti baloldali kormányzás alatt „lényegében semmi nem volt abból, ami ma van”, és ha most ugyanez „Tisza” néven térne vissza, akkor ismét eltűnne minden jelenlegi eredmény.

Kocsis úgy fogalmazott:

a Tisza-program egyenesen a családtámogatások lefaragásához, a nyugdíjak megadóztatásához, valamint a személyi jövedelemadó progresszívvá tételéhez és emeléséhez vezetne.

Állítása szerint az átlagkeresetűeket is elérné az adóemelés. Kiemelte, hogy a párt 1300 milliárd forintot szedne be az emberektől, ami „gyanúsan egybevág” azzal az összeggel, amelyet Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Unió várna Magyarországtól Ukrajna támogatására.