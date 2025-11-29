Titkolt program, nyilvánosságra került megszorítások – saját magát buktatja le a Tisza

Még 2024 májusában Magyar Péter, friss politikai szereplőként, egy interjúban úgy fogalmazott: „Ezt nem lehet egyik napról a másikra. Tehát úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz”. Akkor sokan pillanatnyi elszólásnak tartották szavait, ám a későbbi fejlemények más megvilágításba helyezték a kijelentést. A párt több vezető politikusa ugyanis azóta többször is megerősítette: részletes programjukat nem mutatják be a választások előtt – írja a Világgazdaság.

Ruszin-Szendi Romulusz, a párt egyik legismertebb arca és Magyar Péter bizalmi embere egy májusi interjúban egyenesen úgy fogalmazott: a kormányprogramot „nem biztos, hogy közkinccsé tesszük”, mivel a választás megnyerése fontosabb, mint a részletek ismertetése. Indoklása szerint az emberek nagy része úgysem olvasná el a dokumentumot.

Még egyértelműbben fogalmazott Tarr Zoltán alelnök az etyeki pártrendezvényen.

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

– jelentette ki, hozzátéve: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet.” A kijelentések akkor is feszültséget keltettek, de valódi súlyt csak most kaptak, amikor a sajtó megszerezte a párt gazdasági munkacsoportja által kidolgozott terjedelmes megszorítócsomagot.

A dokumentum kidolgozásáért az Index értesülései szerint Dálnoki Áron, a Tisza gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetője felelhetett. Dálnoki egy óbudai rendezvényen arról beszélt: a párt nem mondhatja el, mit tervez, utalva arra, hogy a konkrét intézkedések nyilvánosságra kerülése politikailag hátrányos lenne.

A csomagban szereplő javaslatok valóban radikálisak. A személyi jövedelemadót progresszívvé alakítanák, 22 és 33 százalékos kulcsokkal. Már a bruttó 416 ezer forint fölött keresők adója is emelkedne. A családi adókedvezményt 30 százalékkal csökkentenék, ami közvetlenül érintené a magyar családok jelentős részét.

A vállalkozások sem járnának jobban: a kisvállalkozások társasági adókulcsa 13,5 százalékra, a közepes cégeké 18 százalékra nőne. Kiemelt elem továbbá az 1600 köbcenti feletti autókra és alkatrészeikre kivetett 32 százalékos forgalmi adó, amely az alkoholra és a dohánytermékekre is vonatkozna. A házi kedvencek tulajdonosai sem úsznák meg: eb- és macskaadó, valamint 4 százalékos különadó sújtaná a tápokat és más állattartási termékeket.