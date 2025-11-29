Nagy Attila Tibor: Orbán Viktor határozott vezető

„A nyíregyházi dpk-gyűlésen úgy volt oldott, kedélyes a miniszterelnök, hogy határozott, higgadt vezető benyomását tudta kelteni” – hívta fel a figyelmet Nagy Attila Tibor közösségi oldalán.

Orbán Viktor kormányfő beszél a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán

Fotó: Ladóczki Balázs

A politikai elemző bejegyzésében rámutatott,

ez az, amihez Magyar Péternek még fel kell nőnie, ha országgyűlési választásokat akar nyerni jövő áprilisban.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Orbán Viktor felszólalása zárta a digitális polgári körök nyíregyházi háborúellenes nagygyűlését. A miniszterelnök Tarczy Gyulával, a Nyíregyházi Televízió és a Nyíregyházi Napló főszerkesztőjével beszélgetett többek között a kormányfő pénteki, moszkvai útjának részleteiről. Orbán Viktor szerint az a jó ösvény, amin most haladnak, és az ukránokat próbálják rávenni, hogy kössenek békét Magyarország és egész Európa érdekében. A miniszterelnök azt is megjegyezte, ahogy az illegális migráció esetében most is egyre többen lesznek, akik vele értenek egyet, és Magyarország meg fogja nyerni a háborúról szóló vitát. Arról is szólt, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentés intézményét és milyen fejlesztések várnak az Ukrajnával határos vármegyére.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán 2025. november 29-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)