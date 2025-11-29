Rendkívüli

Menczer Tamás: Nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék + videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a digitális polgári körök háborúellenes nyíregyházi rendezvényéről jelentkezett be.

2025. 11. 29. 11:59
Fotó: Vajda János Forrás: MTI
Menczer Tamás is megérkezett a digitális polgári körök háborúellenes nyíregyházi rendezvényére. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója erről a Facebook-oldalán számolt be.

Az első ilyen gyűlés Győrben óriási siker volt. Már most látom, hogy ez is óriási siker lesz

– hangsúlyozta Menczer Tamás. A kormánypárti politikus elmondta, megvolt a 20 perces beszélgetés a balliberális sajtóval, az erről készült videókat pedig hamarosan közzéteszi a közösségi oldalán.

– Nem akarunk háborút, és nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék

– szögezte le a gyűlés kezdete előtt Menczer Tamás.

A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk élő szöveges közvetítéssel jelentkezik a nyíregyházi gyűlésről, amelyen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök és  Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz– KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Vajda János)


