Menczer Tamás: Nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék + videó

Menczer Tamás is megérkezett a digitális polgári körök háborúellenes nyíregyházi rendezvényére. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója erről a Facebook-oldalán számolt be.

Az első ilyen gyűlés Győrben óriási siker volt. Már most látom, hogy ez is óriási siker lesz

– hangsúlyozta Menczer Tamás. A kormánypárti politikus elmondta, megvolt a 20 perces beszélgetés a balliberális sajtóval, az erről készült videókat pedig hamarosan közzéteszi a közösségi oldalán.

– Nem akarunk háborút, és nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék

– szögezte le a gyűlés kezdete előtt Menczer Tamás.

A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk élő szöveges közvetítéssel jelentkezik a nyíregyházi gyűlésről, amelyen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz– KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Vajda János)