Menczer Tamás felvilágosította a „kiábrándult fideszest” + videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatóját a zsámbéki fórumán vonta kérdőre egy vállalkozó. Menczer Tamás részletes választ adott a kiábrándult fideszesnek.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 29. 10:04
Fotó: Komka Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Megtaláltam egy kiábrándult fideszest! Pontosabban eljött a zsámbéki fórumomra” – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Menczer Tamás. 

A vállalkozó azt firtatta, miből ad a kormány szja-visszatérítést az anyáknak, ha a gazdasági növekedés nem éri el a várt szintet. Mint mondta, korábban a Fideszre szavazott, most bizonytalan, és arra kérte a politikust, hogy győzze meg, hogy a kormánypártra szavazzon. 

A felvetésre Menczer úgy reagált: a családok támogatása nem csupán gazdasági, hanem társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű, különösen a nehéz időkben, mint a járvány, háború, szankciók és energiaválság idején.

Mint mondta, a

 támogatások forrása részben a magasabb foglalkoztatottságból ered: ma több mint egymillió emberrel dolgoznak többen Magyarországon, mint 2010-ben, így több adóbevétel keletkezik. 

Emellett a kormány a szektorális adók – például a bank- és multiadó – bevételeit is felhasználja a támogatásokra.

Menczer kiemelte a kis- és középvállalkozások szerepét, hangsúlyozva a Demján Sándor-programot, amely támogatja a kkv-kat. 

„A Demján Sándor-program keretein belül 130 milliárd forint ment ki első körben, most azt hiszem, azt több tízmilliárddal megnöveltük” – fogalmazott. 

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Komka Péter)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
