Menczer Tamás felvilágosította a „kiábrándult fideszest” + videó

„Megtaláltam egy kiábrándult fideszest! Pontosabban eljött a zsámbéki fórumomra” – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Menczer Tamás.

A vállalkozó azt firtatta, miből ad a kormány szja-visszatérítést az anyáknak, ha a gazdasági növekedés nem éri el a várt szintet. Mint mondta, korábban a Fideszre szavazott, most bizonytalan, és arra kérte a politikust, hogy győzze meg, hogy a kormánypártra szavazzon.

A felvetésre Menczer úgy reagált: a családok támogatása nem csupán gazdasági, hanem társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű, különösen a nehéz időkben, mint a járvány, háború, szankciók és energiaválság idején.

Mint mondta, a

támogatások forrása részben a magasabb foglalkoztatottságból ered: ma több mint egymillió emberrel dolgoznak többen Magyarországon, mint 2010-ben, így több adóbevétel keletkezik.

Emellett a kormány a szektorális adók – például a bank- és multiadó – bevételeit is felhasználja a támogatásokra.

Menczer kiemelte a kis- és középvállalkozások szerepét, hangsúlyozva a Demján Sándor-programot, amely támogatja a kkv-kat.

„A Demján Sándor-program keretein belül 130 milliárd forint ment ki első körben, most azt hiszem, azt több tízmilliárddal megnöveltük” – fogalmazott.

