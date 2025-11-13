Százmilliárd forinttal „fejelte” meg a kormány az élénkítőprogramot

Rendkívüli

Megemelte a kormány a Demján Sándor exportösztönző hitelprogram keretét. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a külpiacra termelő és értékesítő vállalatok számára a beruházási hitel keretének felét már folyósították.

A kormány mindent megtesz a hazai kis- és középvállalkozások támogatása érdekében, ezért 100 milliárd forinttal emeli a Demján Sándor exportösztönző hitelprogram keretét, ugyanis a befogadott kérelmek értéke már elérte a rendelkezésre álló 600 milliárd forintos keretösszeget. A kibővített beruházási hitel- és lízingkeretet egyaránt igénybe vehetik a már eddig is részben külpiacra termelő vagy értékesítő vállalkozások, valamint a jövőben újonnan exportpiacra lépő kkv-k is, ezáltal erősítve nemzetközi versenyképességüket – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

beruházási hitel
A befogadott beruházási hitelkérelmek értéke már el is érte a rendelkezésre álló keretösszeget  Fotó: GettyImages

A beruházási hitelkeret majdnem felét már folyósították a vállalkozásoknak

A tárca közleménye szerint a kormány által 2025-ben elindított Demján Sándor-program célja, hogy elősegítse a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését, ezáltal hozzájárulva a magyar gazdaság dinamizálásához. 2025-ben a külső kereslet folytatódó gyengélkedése kihívások elé állította a magyarországi vállalkozásokat, különösen az Exim célközönségét, vagyis az újonnan exportpiacra lépő, illetve az exportintenzitásukat élénkítő vállalatokat. 

Az exportképes vállalkozások fejlesztésében, valamint a bennük lévő tartalékok kiaknázásában a Demján Sándor-programon belül kiemelt szerepet játszanak az Exim termékei.

Ezt az is megerősít, hogy a befogadott kérelmek értéke már el is érte a rendelkezésre álló keretösszeget. A keret majdnem felét, 285 milliárd forintot már folyósították a vállalkozásoknak – mutat rá a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Az Exim kedvezményes forrásai iránt mutatott nagy érdeklődésre való tekintettel, valamint a továbbra is kihívásokkal terhelt külső gazdasági környezet nyomán indokolttá vált az év elején meghirdetett 600 milliárd forintos keret 100 milliárd forinttal történő megemelése – szögezik le, megjegyezve: ennek köszönhetően a hazai vállalkozások további forrást vehetnek igénybe befektetési, beruházási, zöldberuházási, és lízingcéljaik megvalósítására.

A jelenlegi kamatkörnyezetben a kormányzati programoknak kiemelt szerep jut a hitelpiac élénkítésében

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára kiemelte: „az Exim hiteltermékeinek köszönhetően megvalósuló beruházások számottevően hozzájárulnak ahhoz, hogy a hazai vállalkozások a legkorszerűbb technológiával gyártsák termékeiket, termelékenységük növekedjen, ezáltal a nemzetközi piacon versenyképes árakkal tudjanak új vevőket szerezni.”

A jelenlegi hazai kamatkörnyezetben a kormányzati programok, köztük az Exim termékei is kiemelt szerepet játszanak a hitelpiac élénkítésében: 2025. január-szeptember között a nem pénzügyi vállalatok új hitelszerződési volumene már 23 százalékkal emelkedett éves összevetésben. Ezen belül a Demján Sándor-program keretében elérhető Exim-termékek az új vállalati hitelszerződések 13 százalékát tették ki.

Dr. Berta Adrienn, az Exim Magyarország vezérigazgatója hangsúlyozta: „A Demján Sándor-programban meghirdetett konstrukcióink iránt kiemelkedő érdeklődést tapasztalunk, ami egyértelműen jelzi, hogy a hazai vállalkozások részéről továbbra is erős piaci igény mutatkozik a finanszírozási megoldásainkra. 

A kihívásokkal teli globális gazdasági környezetben a magyar vállalkozásoknak most kifejezetten nagy szükségük van olyan eszközökre, amelyek segítik őket versenyképességük erősítésében

 – fűzte hozzá a vezérigazgató.

A Demján Sándor-program exportösztönző hitelprogram keretében eddig befogadott 

  • 2300 kérelem összértéke meghaladta a 600 milliárd forintos keretösszeget, 
  • a kérelmek közel fele beruházási és befektetési hitel, 
  • 41 százaléka forgóeszközhitel, 
  • 11 százaléka lízing. 

A keret több mint 80 százalékára, 482 milliárd forintra már leszerződtek, míg 285 milliárd forintot, azaz a keret 48 százalékát a bankok már folyósították az ügyfeleknek. A befogadott ügyletek 26 százalékban feldolgozóipari vállalkozásokhoz, 24 százalékban ingatlanfejlesztési és építőipari vállalkozásokhoz, 18 százalékban pedig a kereskedelmi szektorhoz köthetők – zárul a nemzetgazdasági tárca kommünikéje.

