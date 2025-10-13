  • Magyar Nemzet
  Elstartolt a fix 3 százalékos hitel – a kkv-k versenyt futnak a kedvezményes forrásért
Szabados Richárd

Elstartolt a fix 3 százalékos hitel – a kkv-k versenyt futnak a kedvezményes forrásért

Hatalmas érdeklődés övezi a kormány új gazdaságélénkítő programját. Már az első hét tapasztalatai szerint is óriási a roham a kedvezményes konstrukciókért. A kkv-k igyekeznek minél gyorsabban élni a lehetőséggel, hiszen a piaci kamatok mellett a fix 3 százalékos hitel komoly versenyelőnyt és biztonságos finanszírozási hátteret kínál a fejlesztésekhez.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 10:44
A program kínálta konstrukciók iránti gyors és intenzív érdeklődés is azt mutatja, hogy a vállalkozások számára fontos a kiszámíthatóság. A fix 3 százalékos hitel abban segít, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódó döntések biztonságos és átlátható feltételek mellett szülessenek meg. A kormányzati döntés komoly lehetőség a kis- és középvállalkozások számára, ráadásul a jelenlegi piaci hitelkamatok miatt rendkívül erős az állami támogatású kölcsönök iránti kereslet a szektorban. Az ilyen hitelek felvétele a teljes finanszírozás több mint felét teszi ki.

Fix 3 százalékos hitel: Cél a kis- és középvállalkozások segítése. / Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A kkv-k megrohamozták a fix 3 százalékos hitelekért a programirodákat. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A fix 3 százalékos hitelek kiszámítható feltételekkel segítik a fejlesztéseket

Mindezek kapcsán Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára arról számolt be Facebook-oldalán, hogy  természetes a nagy érdeklődés, hiszen ez egy kedvezményes, gyors, bárki által elérhető hitelkonstrukció, ráadásul több termékből is lehet választani.

Az államtitkár Balog Ádámmal, a Kavosz Zrt. igazgatóságának elnökével látogatott el a veszprémi irodába, hogy egyeztessen a fix 3 százalékos kamatozású kkv-finanszírozási konstrukciók iránti vállalkozói érdeklődésről.

Szabados Richárd kifejtette: Balog Ádám Kavosz-elnök meghívására Veszprémbe látogattak el a Vállalkozásfejlesztési Programirodába, ahol a kollégákkal átbeszélték az első napok tapasztalatait. Rengeteg kérdés jött a vállalkozásoktól, sőt már a beadott igényekről is van tapasztalat ‒ jegyezte meg. 

A kormány célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások stabil finanszírozási hátteret kapjanak a mindennapi működéshez és a növekedéshez. A kedvezményes, fix kamatozású hiteltermékek kiszámítható feltételekkel segítik a fejlesztéseket, és hozzájárulnak a gazdaság tartós erősödéséhez – mondta Szabados Richárd a VOSZ Veszprém Vállalkozásfejlesztési és Széchenyi Kártya Program irodában.

Ezeket a feltételeket kell teljesíteni a kkv-knak a támogatott hitel felvételéhez: 

  • Egy lezárt teljes üzleti évvel (ez jelen esetben egy 2023-ban alakult cégnél teljesül) kell rendelkeznie a vállalkozásnak.
  • Nem lehet a vállalkozásnak köztartozása, adótartozása.
  • Nem lesz jó az, ha a tulajdonosok körében az elmúlt hat hónapban változás állt be.
  • Nem szerepelhet a cég a rossz adósok listáján (negatív KHR lista), illetve nem lehet hiteltörlesztéssel elmaradása.
  • Negatív éves eredmény mellett nem igazán reális a hitelfelvétel.
  • Jellemzően nem lesz hitelképes az a cég, amelyről az OPTEN-ben negatív információt lehet látni a kapcsolt vállalkozásokról. 
  • Problémát okozhat az is, ha a cég nem vezet magyar banknál számlát, vagy nem vezet pénzforgalmi számlát.
  • A felvehető kölcsönösszeggel kapcsolatban pedig fontos tudni, hogy nem jár automatikusan a maximális összeg. 
  • Sőt, banki kölcsönről lévén szó a bank a cég hitletörlesztési képességéről meg fog győződni.

Alapesetben megnézik, hogy a bank üzleti tevékenysége mekkora összeg felvételét teszi lehetővé. Itt az árbevételből szoktak kiindulni. Ökölszabályként ki lehet jelenteni, hogy az éves árbevétel 20 százalékának megfelelő kölcsönösszeg igényelhető. (Ezt még befolyásolhatja az is, hogy a vállalkozásnak milyen meglévő hitelei, törlesztései vannak.)

A kkv-k keresik a Demján Sándor „1+1” kínálta lehetőségeket is

Az NGM államtitkára szintén a közösségi oldalán közölte azt is, hogy a Demján Sándor „1+1” Kkv-beruházásélénkítő támogatási programban a termelő és szolgáltató vállalkozások széles körét tudták támogatni.

Mint írja: a program nyertesei között

  • a feldolgozóipari vállalkozások 43,
  • az építőipari cégek 22,
  • a kereskedelmi vállalkozások 22 százalékos súlyt képviselnek.

A 130 milliárd forintra emelt keretösszegű Demján Sándor 1+1 program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium augusztusig 1325 magyarországi vállalkozás támogatásáról hozott döntést, akik összesen 104,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra váltak jogosulttá. A program tempója folyamatosan gyorsul, a kifizetések összege elérte a 75 milliárd forintot, így a pozitív döntéssel rendelkező vállalkozások kétharmada, vagyis mintegy 900 hazai kkv már megkezdhette tervezett beruházásait.

Érdemi segítség a külpiacra termelő vállalkozásoknak is

A töretlen érdeklődésnek köszönhetően az Exim Magyarország Demján Sándor-programban meghirdetett konstrukcióira befogadott hitelkérelmek összege október elejére meghaladta az 500 milliárd forintot. Így a 600 milliárd forintra bővített keretösszeg eléréséig már csak kevesebb mint 100 milliárd forint áll a cégek rendelkezésére a kedvező finanszírozási lehetőségekből. Az Exim célja továbbra is az, hogy a versenyképesség és a fenntarthatóság jegyében érdemi segítséget nyújtson mind a külpiacra termelő, mind a belföldre koncentráló cégeknek.

