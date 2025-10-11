KAVOSZ ZrtNemzetgazdasági MinisztériumkkvSzabados Richárd

Elindult a kkv-k fix 3 százalékos kamatozású hitelprogramja

Nagy az érdeklődés a kedvezményes kkv-hitelek iránt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 12:27
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára Fotó: MTI / Balogh Zoltán
– A kormány célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások stabil finanszírozási hátteret kapjanak a mindennapi működéshez és a növekedéshez. A kedvezményes, fix kamatozású hiteltermékek kiszámítható feltételekkel segítik a fejlesztéseket, és hozzájárulnak a gazdaság tartós erősödéséhez – mondta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára a VOSZ Veszprém Vállalkozásfejlesztési és Széchenyi Kártya Program irodában. Az államtitkár Balog Ádámmal, a KAVOSZ Zrt. igazgatóságának elnökével látogatott el a veszprémi irodába, hogy egyeztessen a fix 3 százalékos kamatozású kkv-finanszírozási konstrukciók iránti vállalkozói érdeklődésről.

Balog Ádám elmondta: 

A 3 százalékos fix kamatozású konstrukciók iránti gyors és intenzív érdeklődés is azt mutatja, hogy a vállalkozások számára fontos a kiszámíthatóság. A program abban segít, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódó döntések biztonságos és átlátható feltételek mellett szülessenek meg.

A kormányzati döntés komoly lehetőség a kis- és középvállalkozások számára, ráadásul a jelenlegi piaci hitelkamatok miatt rendkívül erős az állami támogatású kölcsönök iránti kereslet a szektorban. Az ilyen hitelek felvétele a teljes finanszírozás több mint felét teszi ki.

