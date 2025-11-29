Rendkívüli

A Moszkva-Nyíregyháza járattal érkeztem – Orbán Viktor beszédet mond a háborúellenes nagygyűlésen – Kövesse nálunk élőben!

Nagy meglepetés készül + videó

Tizenegy órakor kezdődik a digitális polgári körök háborúellenes nyíregyházi rendezvénye.

2025. 11. 29. 10:54
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Hamarosan kezdődik a háborúellenes nagygyűlés Nyíregyházán – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett egy rövid videós összeállítást az előkészületekről, amelyben megszólaltak a digitális polgári körök anagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip is.

Ma nagy meglepetéssel készülünk

– jelentette be sejtelmesen a videó elején Radics Gigi énekesnő.

A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk élő szöveges közvetítéssel jelentkezik a nyíregyházi gyűlésről,

amelyen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is.

Két héttel ezelőtt Győrben indult a DPK-országjárás, ami hatalmas siker volt. 

Borítókép: Radics Gigi és Curtis (Széki Attila) énekel a digitális polgári körök által szervezett első háborúellenes gyűlésen a győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokában 2025. november 15-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


Fontos híreink

