Háborúellenes nagygyűlés Nyíregyházán – Kövesse nálunk élőben! + galéria

Művészi előadással megkezdődött a digitális polgári körök országjárásának a nyíregyházi rendezvénye, majd a két műsorvezető, Rákay Philip és Szabó Zsófi köszöntötte a résztvevőket. Emellett köszöntötték Kapu Tibor és Farkas Bertalan magyar űrhajósokat, akik mindketten a városhoz kötődnek.

Az itt élők tudják, hogy az ukrán határ közelsége sokszor szívszorító pillanatokat hozott – fogalmazott Rákay Philip. Míg Szabó Zsófi megjegyezte, hogy a háború mindent felőröl, a béke pedig közös érdek.

A két héttel ezelőtti, győri találkozó után most szombaton Nyíregyházán folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes nagygyűlés sorozata. A 11 órakor kezdődő rendezvényen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is.

Fotó: Ladóczki Balázs

A DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz,

míg lapunk élő szöveges közvetítéssel jelentkezik a nyíregyházi gyűlésről.

Két héttel ezelőtt Győrben indult a DPK-országjárás, ami hatalmas siker volt. Ezt bizonyítja, hogy rövid idő alatt betelt a regisztráció az eseményre. A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. A digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat.

Ezután Orbán Viktor a rekord résztvevővel zajló Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását.

A nyíregyházi esemény után még három helyszínre látogat el a DPK roadshow, december 6-án Kecskeméten, 13-án Mohácson, 20-án pedig Szegeden tartanak rendezvényt.

Borítókép: DPK-országjárás (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)