Ma Nyíregyházán tartanak háborúellenes gyűlést a digitális polgári körök

A két héttel ezelőtti, győri találkozó után most szombaton Nyíregyházán folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes országjárása. A 11 órakor kezdődő rendezvényen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is. A DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk élő szöveges közvetítéssel jelentkezik a nyíregyházi gyűlésről.

Orbán Viktor a győri DPK-gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A győri DPK találkozó hatalmas siker volt, amit az is bizonyít, hogy rövid idő alatt betelt a regisztráció az eseményre. Az Olimpiai Sportparkban tartott rendezvényen művészek, sportolók és közéleti szereplők részvételével tartottak kerekasztal-beszélgetéseket, majd beszédet mondott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Orbán Viktorral pedig a színpadon készült interjú, amiben a miniszterelnök többek között az ukrajnai háborúról is szót ejtett. Mint jelezte, azért állnak ki a béke mellett, mert Európa a háború küszöbén áll. Európa vezetői bele fognak kóvályogni, bele fognak tántorogni egy háborúba.

A miniszterelnök az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásokkal kapcsolatban kiemelte,

az az álláspont, amit a magyar kormány képvisel, a magyar emberek érdekein alapul, nem érdekli, hogy mi a többi ország álláspontja.

Három további helyszínre látogat el a DPK háborúellenes gyűlése

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. A digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezután Orbán Viktor a rekord résztvevővel zajló Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását.

A nyíregyházi esemény után még három helyszínre látogat el a DPK roadshow, december 6-án Kecskeméten, 13-án Mohácson, 20-án pedig Szegeden tartanak rendezvényt.

Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár korábban lapunknak jelezte, hogy egy közösségi élményt szeretnének adni, mert a mai világ jól láthatóan ezen alapszik. A DPK koordinátora szerint nem elég az embernek igazat és jót mondania, hanem azt úgy kell becsomagolnia, hogy élvezhető legyen, és közösségi élményt adjon a saját táborukban lévőknek.