Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A DPK-k visszhangozzák Orbán békepártiságról szóló szavait”

„A DPK-k visszhangozzák Orbán békepártiságról szóló szavait”

Németh Péter
2025. 11. 22. 7:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németh Péter Népszava: „Ma a magyar kormány NATO-­tagként messze áll attól, hogy belépjen a háborúba, de kétséget sem hagy afelől, hogy közelebb áll Pu­tyin hódításaihoz, mint az ukránok védelméhez. A kormányfő büszke rá, hogy kiemelkedő kapcsolatokkal rendelkezik az orosz elnökkel, bármikor képes vele beszélni, tárgyalni, de soha nem hallhattuk őt arról nyilatkozni, hogy ezeket az évenkénti találkozókat Putyin visszavonulásra késztetésére használná. A magyar miniszterelnök a világ legelkötelezettebb békeharcosaként tünteti fel magát, mellé csak az amerikai elnök, Trump, valamint Leó pápa sorakozhat fel. És a digitális polgári körök tagjai, akik egyként visszhangozzák Orbán szavait, miszerint ebben az országban rajtuk kívül, és persze Európában szint­úgy, mindenki háborúpárti.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.