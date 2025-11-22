„A DPK-k visszhangozzák Orbán békepártiságról szóló szavait”

Németh Péter Népszava: „Ma a magyar kormány NATO-­tagként messze áll attól, hogy belépjen a háborúba, de kétséget sem hagy afelől, hogy közelebb áll Pu­tyin hódításaihoz, mint az ukránok védelméhez. A kormányfő büszke rá, hogy kiemelkedő kapcsolatokkal rendelkezik az orosz elnökkel, bármikor képes vele beszélni, tárgyalni, de soha nem hallhattuk őt arról nyilatkozni, hogy ezeket az évenkénti találkozókat Putyin visszavonulásra késztetésére használná. A magyar miniszterelnök a világ legelkötelezettebb békeharcosaként tünteti fel magát, mellé csak az amerikai elnök, Trump, valamint Leó pápa sorakozhat fel. És a digitális polgári körök tagjai, akik egyként visszhangozzák Orbán szavait, miszerint ebben az országban rajtuk kívül, és persze Európában szint­úgy, mindenki háborúpárti.”