„A DPK-k visszhangozzák Orbán békepártiságról szóló szavait”

Németh Péter Népszava: „Ma a magyar kormány NATO-tagként messze áll attól, hogy belépjen a háborúba, de kétséget sem hagy afelől, hogy közelebb áll Putyin hódításaihoz, mint az ukránok védelméhez. A kormányfő büszke rá, hogy kiemelkedő kapcsolatokkal rendelkezik az orosz elnökkel, bármikor képes vele beszélni, tárgyalni, de soha nem hallhattuk őt arról nyilatkozni, hogy ezeket az évenkénti találkozókat Putyin visszavonulásra késztetésére használná. A magyar miniszterelnök a világ legelkötelezettebb békeharcosaként tünteti fel magát, mellé csak az amerikai elnök, Trump, valamint Leó pápa sorakozhat fel. És a digitális polgári körök tagjai, akik egyként visszhangozzák Orbán szavait, miszerint ebben az országban rajtuk kívül, és persze Európában szintúgy, mindenki háborúpárti.”
Így írnak ők – November 22., délelőtt
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!