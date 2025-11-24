Digitális Polgári KörGulyás GergelyOrbán ViktorNyíregyházaSzabó ZsófiRákay Philip

Rákay Philip: Szombaton Nyíregyházán tartanak háborúellenes gyűlést a digitális polgári körök

A rendezvényen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Szabó Zsófi mellett részt vesz Rákay Philip is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 18:10
Orbán Viktor és Rákay Philip Forrás: Facebook
„Háborúellenes gyűlést tartanak a digitális polgári körök rendezésében, Nyíregyházán, november 29-én szombaton, 11 órakor” – jelentette be Rákay Philip Facebook-posztjában. A digitális polgári körök szóvivője művészekkel, ismert közéleti emberekkel és helybéli lokálpatriótákkal várja az érdeklődőket. 

A rendezvényen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint  Szabó Zsófi mellett részt vesz Rákay Philip is. 

Az eseményt a Hír TV élőben közvetíti. A rendezvényre regisztrálni az alábbi linken lehetséges: https://dpkor.hu/gyulesek/

„Számítunk Rátok szombaton! Aki békét akar, velünk tart” – zárta bejegyzését Rákay Philip.

Borítókép: Orbán Viktor és Rákay Philip (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

