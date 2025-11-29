Rogyadozó hátország: íme a bizonyíték, hogy már a vidéki események megszervezését sem tudják megoldani a Tisza-szigetek

A fővároson és néhány nagyvároson kívül nincsenek olyan települések, ahol tökéletesen végre tudják hajtani a komolyabb feladatokat is a Tisza-szigetek, állítja egy, a Tisza Párt elnökségével és a Tisza-szigetekkel is együtt dolgozó forrásunk. Az informátor kiemelte,

egy öngerjesztő folyamat indult be. Sok aktivista eltűnt vidéken, így még inkább elkezdte az elnökség használni a megmaradt aktivistákat. Ennek következményeként pedig ők is elkezdtek fogyni, helyüket legtöbb helyen a debreceni vagy budapesti aktivisták veszik át.

A forrásunk szerint sok kistelepülésen, ahol Magyar Péter országjárást szervez, a helyi aktivisták az esemény szervezésében sem tudnak segítséget nyújtani, éppen ezért a budapestiekre támaszkodik a párt elnöksége.

Forrás: Magyar Nemzet

A forrásunk egy képernyőfotót is átadott, amelyen jól látható, hogy a Komárom-Esztergom vármegyei Tát településen folytatódik nemsokára az országjárás. Az üzenet szerint

önkénteseket várunk a hétfői, táti országjárásra. A feladat: a rendezvény gördülékeny lebonyolításának támogatása.

Amint arról már korábban írtunk, a Tisza Párt belső nyilvántartásából kiderült: lényegesen kevesebb Tisza-sziget van, mint amennyiről Magyar Péter beszél a nyilvánosság előtt. A lapunk birtokába került adatokból ráadásul az is kirajzolódik, hogy a támogatók területi eloszlása sem kedvez Magyar Péternek. Nem véletlen tehát, hogy hamis számokat kommunikál a pártelnök.

Jelenleg több mint 2200 szigetben majd 50 ezren vesznek részt a Tisza országos és helyi tevékenységében

– írta a Facebookon közzétett bejegyzésében Magyar Péter még szeptemberben, egyúttal bejelentette, hogy pártja új alelnöke, Forsthoffer Ágnes veszi át a Tisza-szigetek vezetését. A birtokunkba került adatok szerint ugyanakkor Magyar állításaival ellentétben mindössze 1570 Tisza-sziget van, amelyek tagsága összesen kevesebb mint 28 ezer fő. Ráadásul a párt belső életét ismerő egyik forrásunk, akit az adatok helytállóságáról kérdeztünk, azt is elárulta, hogy nagyjából csak 10 300 azoknak a tagoknak a száma, akik valóban aktívak is a Tisza-szigetekben.