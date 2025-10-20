Újabb Tisza-sziget borította a bilit, belülről omlik szét Magyar Péter hálózata

„Szomorú nap ez a számunkra, hiszen nehéz döntést kellett meghoznunk. Az elmúlt 1-2 hét történései okot adtak számunkra hogy egy lépést hátrább lépjünk és teret adjunk másoknak is. Hátrébb lépünk, mert számunkra terhes, és problémássá vált az a választókerületi csapat és benne lévő személyek, mellyel közel 1 éve közösséget vállaltunk” – írta közöségi oldalán a Tisza Sziget Onga. A Magyar Pétert támogató csoportosulás problémának jelölte meg, hogy a Tisza Párt választókerületi csapatával semmilyen szinten nem tudtak együttműködni.

A helyiek az alábbi problémákat sorolták fel:

kommunikáció hiánya

egymás munkájának szándékos hátráltatása

személyes sérelmek

koordinációs problémák

szervezési hiányosságok

szándékos ferdítések.

Ezen gondok eredményeként az ongai civilek felfüggesztik a tevékenységüket, közölték.

Az ongai Tisza-sziget felszámolása is alátámasztja lapunk azon értesülését, miszerint kicsúszott a Tisza-szigetek irányítása Forsthoffer Ágnes, a párt alelnökének kezei közül. Nemrég ugyanis arról számoltunk be, hogy a Tisza Párt alapját képező önkéntesbázis és a pártvezetés között egyre nagyobb a feszültség.

Egyre feszültebb a Tisza Párt és a Tisza-szigetek viszonya, amiért Magyar Péter sorozatosan az alelnökét, Forsthoffer Ágnest hibáztatja

– mondta lapunk informátora. Komoly galibát okoz, hogy folyamatosan több és több feladatot kapnak van a Tisza-szigetek önkéntesei, azonban ezek végrehajtása egyre alacsonyabb minőségben vagy pedig egyáltalán nem történik meg.