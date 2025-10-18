Véget ért egy Tisza-sziget működése a Tisza-tónál + videó

„Jaj, újabb Tisza-sziget oszlott fel! És mennyire beszédes, hogy pont a Tisza-tó Tisza-szigetnek lett vége” – számolt be egy volt Magyar Péter-szimpatizáns történetéről Bohár Dániel riporter.
Bohár a videóban elmondta, hogy a férfi tavaly március 15-én részt vett a Tiszás rendezvényen, és hitte, hogy elindulhat a változás. Az egykori szimpatizáns így fogalmazott a közösségi oldalán:
Alakítottam Tisza-szigetet. Hittem a változásban. Sajnos csalódtam.
Magyar Péter korábbi szimpatizánsa a posztjában jelezte, hogy nem kíván tovább politizálni: kiábrándult a Tiszából, mert szerinte unintelligens embereket választott a párt, ezért inkább a saját és a Jóisten hitében kíván maradni.
Már a Tiszánál is vége a Tiszának. Annyira szomorú
– összegzett ironikusan Bohár Dániel.
Borítókép: A Tisza Párt rendezvénye (Fotó: AFP)