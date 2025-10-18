Véget ért egy Tisza-sziget működése a Tisza-tónál + videó

„Jaj, újabb Tisza-sziget oszlott fel! És mennyire beszédes, hogy pont a Tisza-tó Tisza-szigetnek lett vége” – számolt be egy volt Magyar Péter-szimpatizáns történetéről Bohár Dániel riporter.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Bohár a videóban elmondta, hogy a férfi tavaly március 15-én részt vett a Tiszás rendezvényen, és hitte, hogy elindulhat a változás. Az egykori szimpatizáns így fogalmazott a közösségi oldalán:

Alakítottam Tisza-szigetet. Hittem a változásban. Sajnos csalódtam.

Magyar Péter korábbi szimpatizánsa a posztjában jelezte, hogy nem kíván tovább politizálni: kiábrándult a Tiszából, mert szerinte unintelligens embereket választott a párt, ezért inkább a saját és a Jóisten hitében kíván maradni.

Már a Tiszánál is vége a Tiszának. Annyira szomorú

– összegzett ironikusan Bohár Dániel.

Borítókép: A Tisza Párt rendezvénye (Fotó: AFP)