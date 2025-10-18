Tisza-szigetTisza Pártmegszűnés

Véget ért egy Tisza-sziget működése a Tisza-tónál + videó

Magyar Péter csalódott követője bejelentette, hogy visszavonul a politizálástól, ezzel véget vetve az egyik Tisza-szigetnek – a történetet Bohár Dániel osztotta meg.

2025. 10. 18. 12:09
„Jaj, újabb Tisza-sziget oszlott fel! És mennyire beszédes, hogy pont a Tisza-tó Tisza-szigetnek lett vége” – számolt be egy volt Magyar Péter-szimpatizáns történetéről Bohár Dániel riporter.

Leader of TISZA party Peter Magyar addresses activists and sympathisers of the Hungary's TISZA (Respect and Freedom) party during a demonstration in Budapest on April 13, 2025. The TISZA party has concluded a two-week self-styled "referendum" on Sunday. The initiative -- dubbed "Voice of the Nation" -- is widely seen as a mobilisation exercise ahead of the election scheduled for next spring. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Bohár a videóban elmondta, hogy a férfi tavaly március 15-én részt vett a Tiszás rendezvényen, és hitte, hogy elindulhat a változás. Az egykori szimpatizáns így fogalmazott a közösségi oldalán: 

Alakítottam Tisza-szigetet. Hittem a változásban. Sajnos csalódtam.

Magyar Péter korábbi szimpatizánsa a posztjában jelezte, hogy nem kíván tovább politizálni: kiábrándult a Tiszából, mert szerinte unintelligens embereket választott a párt, ezért inkább a saját és a Jóisten hitében kíván maradni. 

Már a Tiszánál is vége a Tiszának. Annyira szomorú

– összegzett ironikusan Bohár Dániel.

Borítókép: A Tisza Párt rendezvénye (Fotó: AFP)

               
       
       
       

