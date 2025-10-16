Kopik Magyar Péter varázsa: saját körzetében is akadozik a demonstrálók toborzása

Alig több mint száz embert sikerült mostanáig összekaparnia a Magyar Péter körzetében tevékenykedő Tisza-szigeteknek.

Lapunk információi szerint az egyéni körzetben valamivel több mint 200 Tisza-sziget-tag van, az október 23-án tartandó rendezvényre ugyanakkor csak 261 embert, a legelhivatottabb támogatókat sikerült mostanáig összeszedni.

Tavaly, a választások előtt még ennek sokszorosára számítottunk a Hegyvidékről. Jól látható, hogy csökken az érdeklődés a Tisza iránt a XII. kerületben

– jelentette ki az informátorunk.

A csökkenő érdeklődés nemcsak Budapesten, hanem vidéken is egyre nagyobb problémát okoz. Ezt bizonyítja, hogy a Veszprém megyei Balatonfőkajáron és Balatonfűzfőn is a helyiek érdeklődése nélkül tartott fórumot a Litéri Barátság Tisza Sziget.

A Tisza-sziget posztjában ugyanakkor egy komoly ellentmondás is van, ugyanis azt állítják,

mindkét településen megtelt a tér.

A képekről azonban egyértelműen látszik, hogy mindössze néhány tucat ember volt a tiszásokra kíváncsi a két településen.

Ehhez hasonló tapasztalatokat szerzett a 444 munkatársa is, aki nemrég egy riportjában számolt be arról, hogycsak kiábrándult tiszást talált, nem pedig fideszest. A riportban megjelenő egyik választó ugyanis kezdetben pozitív szereplőként tekintett Magyar Péterre, de a politikus lerombolta ezt azzal, hogy támadni kezdte Orbán Viktort, mert úgy véli, ezzel csak a gyűlöletet kelti, emiatt végül mégsem szavaz a Tisza Pártra.

A hivatalosan nem is létező civil szerveződések ezúttal azon szimpatizánsok adatait gyűjtik, akik részt vesznek majd Magyar Péter október 23-i eseményén. A Tisza-szigetekre, úgy tűnik, Budapesten sem kíváncsiak túl sokan.

Adatgyűjtésbe kezdtek a Tisza-szigetek, miután a Tisza Párt már botrányt okozott az ukrán adatgyűjtő applikációval, most a pártot támogató „civileket” vethették be. Ezúttal azon személyek adatait gyűjtik össze, akik hajlandóak kimenni Magyar Péter október 23-án tartandó demonstrációjára. Forrásunk szerint azoknak a nevét, illetve elérhetőségét gyűjtik a fővárosi Tisza-szigetekben, akik mozgósíthatóak legalább egy rendezvény erejéig.