Kopik Magyar Péter varázsa: saját körzetében is akadozik a demonstrálók toborzása

A saját egyéni választókerületében sem megy a Tisza Párt október 23-i rendezvényére való toborzás.

2025. 10. 16. 10:36
Alig több mint száz embert sikerült mostanáig összekaparnia a Magyar Péter körzetében tevékenykedő Tisza-szigeteknek. 

Lapunk információi szerint az egyéni körzetben valamivel több mint 200 Tisza-sziget-tag van, az október 23-án tartandó rendezvényre ugyanakkor csak 261 embert, a legelhivatottabb támogatókat sikerült mostanáig összeszedni. 

Tavaly, a választások előtt még ennek sokszorosára számítottunk a Hegyvidékről. Jól látható, hogy csökken az érdeklődés a Tisza iránt a XII. kerületben

– jelentette ki az informátorunk.

A csökkenő érdeklődés nemcsak Budapesten, hanem vidéken is egyre nagyobb problémát okoz. Ezt bizonyítja, hogy a Veszprém megyei Balatonfőkajáron és Balatonfűzfőn is a helyiek érdeklődése nélkül tartott fórumot a Litéri Barátság Tisza Sziget. 

A Tisza-sziget posztjában ugyanakkor egy komoly ellentmondás is van, ugyanis azt állítják,  

mindkét településen megtelt a tér. 

A képekről azonban egyértelműen látszik, hogy mindössze néhány tucat ember volt a tiszásokra kíváncsi a két településen. 

Ehhez hasonló tapasztalatokat szerzett a 444 munkatársa is, aki nemrég egy riportjában számolt be arról, hogycsak kiábrándult tiszást talált, nem pedig fideszest. A riportban megjelenő egyik választó ugyanis kezdetben pozitív szereplőként tekintett Magyar Péterre, de a politikus lerombolta ezt azzal, hogy támadni kezdte Orbán Viktort, mert úgy véli, ezzel csak a gyűlöletet kelti, emiatt végül mégsem szavaz a Tisza Pártra.

A hivatalosan nem is létező civil szerveződések ezúttal azon szimpatizánsok adatait gyűjtik, akik részt vesznek majd Magyar Péter október 23-i eseményén. A Tisza-szigetekre, úgy tűnik, Budapesten sem kíváncsiak túl sokan.

Adatgyűjtésbe kezdtek a Tisza-szigetek, miután a Tisza Párt már botrányt okozott az ukrán adatgyűjtő applikációval, most a pártot támogató „civileket” vethették be. Ezúttal azon személyek adatait gyűjtik össze, akik hajlandóak kimenni Magyar Péter október 23-án tartandó demonstrációjára. Forrásunk szerint azoknak a nevét, illetve elérhetőségét gyűjtik a fővárosi Tisza-szigetekben, akik mozgósíthatóak legalább egy rendezvény erejéig. 

 

Budapesten mindenkit mozgósítanak, akit csak lehet, vidékről pedig buszokkal és autómegosztással akarnak minél több embert felhozni. Egyelőre úgy látszódik, hogy vidékről nehezebben lehet majd mozgósítani a szimpatizánsokat, így most még inkább Budapestre helyezi Magyar Péter a hangsúlyt 

– mondta el az informátorunk. 

Mint ismert, a Tisza Párt október 23-i rendezvényét eddig gyér érdeklődés kíséri, ezért a szervezők rohamtempóban állítják össze a vidéki szimpatizánsok számára a buszos és telekocsis utazásokat. A szervezés élén Szedmák-Kiss Zoltán, a párt budapesti önkénteseinek vezetője áll, aki korábban a szigetmozgalom eseményeit koordinálta a pesterzsébeti Tisza-szigeten.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Makovics Kornél/Tolnai Népújság)


