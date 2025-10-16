Rendkívüli

Orbán Viktor: A Tisza csodafegyvere a nyugdíjcsökkentés, mi gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon

Magyar PéterSimonovits Andrásnyugdíj

Ezt kockáztatja az ország, ha Magyar Péter kerül hatalomra

Németh Balázs felhívta a figyelmet, hogy a lista már most hosszú, de Magyar Péterék sok mindent még titkolnak, mert szerintük először választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 16. 7:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tegnap már a nyugdíjak megadóztatására vonatkozó elképzelés is elhangzott az egyik tiszás szakértőtől, Simonovits András baloldali közgazdász szerint ugyanis a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. Szavaiból egyértelműen kiderült, ő a nyugdíjak jelentős részét csökkentené.

Németh Balázs a Mondj nemet a háborús tervekre! elnevezésű aláírásgyűjtő kampány eseményén (Forrás: Facebook)

Németh Balázs frakciószóvivő közösségi oldalán pontokba szedve osztotta meg, milyen tervek láttak eddig napvilágot Magyar Péter embereitől.

Íme, a Tisza Párt szakértőinek tervei és egyéb okosságaik: 

  • Jó lenne megadóztatni a nyugdíjakat
  • A 13. havi nyugdíjnak semmi alapja
  • Eszement ötlet a két- vagy többgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentessége
  • A gyermekek után járó családi adókedvezmény igazságtalan
  • Egykulcsos helyett többkulcsos szja kell
  • Vagyonosodási vizsgálat és vagyonadó bevezetése
  • A vállalkozásokat terhelő adók növelése
  • A cégeknek járó állami támogatások csökkentése
  • Meg kell vizsgálni, hogy érdemes-e fenntartani az általános iskolákat a kistelepüléseken
  • Orosz helyett más forrásból származó olaj és gáz beszerzése, kerül, amibe kerül 
  • A sporttámogatások csökkentése
  • A rezsicsökkentés humbug, és nem ösztönzi a fogyasztókat arra, hogy takarékoskodjanak
  • A fix 3 százalékos otthonvásárlási hitel káros
  • A területalapú támogatás rosszat tesz a magyar mezőgazdaság hatékonyságának
  • A kisebb vidéki kórházak helyett régiós szuperkórházak 
  • A vizitdíj bevezetésével lehet racionalizálni az egészségügyi rendszert
  • A kórházi osztályok és ágyak számának csökkentése
  • Be kell rántani katonának a fiatalokat

Ugye, mindenki hallotta már Magyar Pétertől azt az ígéretet, hogy – szemben a jelenlegi császársággal – ő nem saját maga döntene fontos ügyekben, hanem a szakértők ajánlása alapján. Na, ezért fontos ez a felsorolás!

 – zárta gondolatait a frakciószövivő.

Mint ahogyan azt korábban megírtuk , Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a nyugdíjak megadóztatásának terveire. Szerinte mindig is két oldal volt a magyar politikában, a baloldal és a jobboldal. Míg a jobboldali kormány emeli a nyugdíjakat, addig a baloldal régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat meg kell sarcolni.

– Tipikus baloldali gazdasági programot csinálnak, erre az ország már egyszer ráfaragott – jelezte a Tisza Párttal kapcsolatban Orbán Viktor. – El a kezekkel a nyugdíjaktól! A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell! – zárta rövidre Orbán Viktor. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Többek között…

Bayer Zsolt avatarja

…azt szeretem Francescaban, hogy ezt a cikkét is meg tudta írni úgy, hogy nem írta oda, mi is az a Hadházy.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu