Ezt kockáztatja az ország, ha Magyar Péter kerül hatalomra

Tegnap már a nyugdíjak megadóztatására vonatkozó elképzelés is elhangzott az egyik tiszás szakértőtől, Simonovits András baloldali közgazdász szerint ugyanis a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. Szavaiból egyértelműen kiderült, ő a nyugdíjak jelentős részét csökkentené.
Németh Balázs frakciószóvivő közösségi oldalán pontokba szedve osztotta meg, milyen tervek láttak eddig napvilágot Magyar Péter embereitől.
Íme, a Tisza Párt szakértőinek tervei és egyéb okosságaik:
- Jó lenne megadóztatni a nyugdíjakat
- A 13. havi nyugdíjnak semmi alapja
- Eszement ötlet a két- vagy többgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentessége
- A gyermekek után járó családi adókedvezmény igazságtalan
- Egykulcsos helyett többkulcsos szja kell
- Vagyonosodási vizsgálat és vagyonadó bevezetése
- A vállalkozásokat terhelő adók növelése
- A cégeknek járó állami támogatások csökkentése
- Meg kell vizsgálni, hogy érdemes-e fenntartani az általános iskolákat a kistelepüléseken
- Orosz helyett más forrásból származó olaj és gáz beszerzése, kerül, amibe kerül
- A sporttámogatások csökkentése
- A rezsicsökkentés humbug, és nem ösztönzi a fogyasztókat arra, hogy takarékoskodjanak
- A fix 3 százalékos otthonvásárlási hitel káros
- A területalapú támogatás rosszat tesz a magyar mezőgazdaság hatékonyságának
- A kisebb vidéki kórházak helyett régiós szuperkórházak
- A vizitdíj bevezetésével lehet racionalizálni az egészségügyi rendszert
- A kórházi osztályok és ágyak számának csökkentése
- Be kell rántani katonának a fiatalokat
Ugye, mindenki hallotta már Magyar Pétertől azt az ígéretet, hogy – szemben a jelenlegi császársággal – ő nem saját maga döntene fontos ügyekben, hanem a szakértők ajánlása alapján. Na, ezért fontos ez a felsorolás!
– zárta gondolatait a frakciószövivő.
Mint ahogyan azt korábban megírtuk , Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a nyugdíjak megadóztatásának terveire. Szerinte mindig is két oldal volt a magyar politikában, a baloldal és a jobboldal. Míg a jobboldali kormány emeli a nyugdíjakat, addig a baloldal régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat meg kell sarcolni.