Ezt kockáztatja az ország, ha Magyar Péter kerül hatalomra

Tegnap már a nyugdíjak megadóztatására vonatkozó elképzelés is elhangzott az egyik tiszás szakértőtől, Simonovits András baloldali közgazdász szerint ugyanis a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. Szavaiból egyértelműen kiderült, ő a nyugdíjak jelentős részét csökkentené.

Németh Balázs a Mondj nemet a háborús tervekre! elnevezésű aláírásgyűjtő kampány eseményén (Forrás: Facebook)

Németh Balázs frakciószóvivő közösségi oldalán pontokba szedve osztotta meg, milyen tervek láttak eddig napvilágot Magyar Péter embereitől.

Íme, a Tisza Párt szakértőinek tervei és egyéb okosságaik:

Jó lenne megadóztatni a nyugdíjakat

A 13. havi nyugdíjnak semmi alapja

Eszement ötlet a két- vagy többgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentessége

A gyermekek után járó családi adókedvezmény igazságtalan

Egykulcsos helyett többkulcsos szja kell

Vagyonosodási vizsgálat és vagyonadó bevezetése

A vállalkozásokat terhelő adók növelése

A cégeknek járó állami támogatások csökkentése

Meg kell vizsgálni, hogy érdemes-e fenntartani az általános iskolákat a kistelepüléseken

Orosz helyett más forrásból származó olaj és gáz beszerzése, kerül, amibe kerül

A sporttámogatások csökkentése

A rezsicsökkentés humbug, és nem ösztönzi a fogyasztókat arra, hogy takarékoskodjanak

A fix 3 százalékos otthonvásárlási hitel káros

A területalapú támogatás rosszat tesz a magyar mezőgazdaság hatékonyságának

A kisebb vidéki kórházak helyett régiós szuperkórházak

A vizitdíj bevezetésével lehet racionalizálni az egészségügyi rendszert

A kórházi osztályok és ágyak számának csökkentése

Be kell rántani katonának a fiatalokat

Ugye, mindenki hallotta már Magyar Pétertől azt az ígéretet, hogy – szemben a jelenlegi császársággal – ő nem saját maga döntene fontos ügyekben, hanem a szakértők ajánlása alapján. Na, ezért fontos ez a felsorolás!

– zárta gondolatait a frakciószövivő.

Mint ahogyan azt korábban megírtuk , Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a nyugdíjak megadóztatásának terveire. Szerinte mindig is két oldal volt a magyar politikában, a baloldal és a jobboldal. Míg a jobboldali kormány emeli a nyugdíjakat, addig a baloldal régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat meg kell sarcolni.