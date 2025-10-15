Menczer TamásVarga JuditMagyar Péter

Magyar Pétert mindig zavarta, hogy Varga Judit valaki, ő meg egy senki

Közösségi oldalára tett fel egy friss videót a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 21:11
Menczer Tamás Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az a helyzet a Magyar Péterrel, azt szoktam mondani meg időnként le is írni, hogy olyan aranyos vagy, hogy elhitted – kezdte közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás.

Hozzátette: ugye sose lett belőle semmi. Mindig a lóvé után ment, de mindig sokat akart. 

És mindig zavarta, hogy a Varga Judit valaki, ő meg egy senki. 

Ez mindig zavarta – tette hozzá Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató rámutatott: 

Gondolta, hogy most politikailag bosszút áll, és most őbelőle is lesz valaki. De nem lesz.

És erre mondom, hogy olyan aranyos vagy, hogy elhitted, hogy lesz belőled, de nem lesz – tette hozzá Menczer Tamás.

És most már ő is egyre inkább látja

– állította Menczer Magyarról. 

– A magyarok mindig elzavarták és a magyar politikatörténet szemétdombjára hajították azokat, akik idegen érdeket képviselnek – zárta videóját a kommunikációs igazgató.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: Facebook) 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu