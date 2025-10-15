Magyar Pétert mindig zavarta, hogy Varga Judit valaki, ő meg egy senki

Az a helyzet a Magyar Péterrel, azt szoktam mondani meg időnként le is írni, hogy olyan aranyos vagy, hogy elhitted – kezdte közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás.

Hozzátette: ugye sose lett belőle semmi. Mindig a lóvé után ment, de mindig sokat akart.

És mindig zavarta, hogy a Varga Judit valaki, ő meg egy senki.

Ez mindig zavarta – tette hozzá Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató rámutatott:

Gondolta, hogy most politikailag bosszút áll, és most őbelőle is lesz valaki. De nem lesz.

És erre mondom, hogy olyan aranyos vagy, hogy elhitted, hogy lesz belőled, de nem lesz – tette hozzá Menczer Tamás.

És most már ő is egyre inkább látja

– állította Menczer Magyarról.

– A magyarok mindig elzavarták és a magyar politikatörténet szemétdombjára hajították azokat, akik idegen érdeket képviselnek – zárta videóját a kommunikációs igazgató.