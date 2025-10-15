Kiábrándult tiszásokkal beszélgetett a 444.hu, Magyar Péter most a kommentszekcióban tombol

– A 444.hu munkatársa elment Zalába, hogy megnézze, mit ért ott Magyar Péter országjárása. Nos, a cikk miatt Magyar Péter ismét kommentben tombol – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel szemléje szerint a balliberális hírportál azt írta, csak kiábrándult tiszást találtak, nem pedig fideszest. A riportban megjelenő egyik választó ugyanis kezdetben pozitív szereplőként tekintett Magyar Péterre, de a politikus lerombolta ezt azzal, hogy támadni kezdte Orbán Viktort, mert úgy véli, ezzel csak a gyűlöletet kelti, emiatt végül mégsem szavaz a Tisza Pártra.

Egy másik megszólaló pedig azt ecsetelte, az év elején még tiszásnak vallotta magát, de Ruszin-Szendi Romulusz botrányai és a Tisza-adó kiszivárgása után teljesen elbizonytalanodott.

A söjtöri Tisza-sziget egyik névtelenséget kérő alapítója pedig azt mondta, Magyar Péter látogatása azért nem volt politikailag jelentős, mert kevesen voltak az utolsó pillanatban, hétköznap délelőttre meghirdetett eseményen, ráadásul a résztvevők nagyjából harmada fideszes volt.

A 444.hu ráadásul azt írja, több beszélgetésben is visszahallották azokat az ügyeket, amelyekre a kormány és a jobboldali média világított rá az elmúlt időszakban, például a tiszás lakossági fórumokon fegyverrel mászkáló Ruszin-Szendi Romulusz kapcsán. A csesztregi nyilatkozók szerint a volt vezérkari főnök cselekedete érthetetlen és felháborító.

Ruszin-Szendi emlegetésén nem lepődtünk meg, azon viszont igen, amikor a pákai kocsmában meghallottuk Tarr Zoltán nevét

– írja a 444. Deák Dániel rámutatott: a balliberális hírportál tehát nem számított arra, hogy Magyar Péter kulcsemberének szavai eljutnak a választópolgárokhoz is. Az EP-képviselő többek között azt mondta, nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak, és előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.

A botrányok után elbizonytalanodtak a tiszások

Az egyik nyugdíjas pedig azt mondta a riportban, Orbán Viktor eddig minden évben megadta neki a nyugdíjemelést, ezért továbbra is rá szavaz majd. Amikor a helyiségben tartózkodó egyetlen tiszás felvetette neki, hogy valószínűleg Magyar Péter is megadná neki az emelést, a férfi azt válaszolta, hogy lehet, de nem biztos. Orbán viszont biztosan megadja, így marad mellette. A vezető elemző szemléje szerint a 444-nek többen is azt nyilatkozták,

a botrányok után egyáltalán nem biztosak benne, hogy Magyar Péter betartja az ígéreteit, ha hatalomra kerül, ráadásul a helyzeten szerintük az sem segít, hogy nem ismerik a Tisza jelöltjeit, így nem tudják, milyen emberek veszik körül a pártelnököt.

Deák Dániel szerint a 444.hu a legnyersebb véleményt Letenyén hallotta. Az egyik helyi vállalkozó azt mondta, a Tiszára biztosan nem szavaz, amit ezzel indokolt: – Orbánnak azért mégiscsak barátja a világ két legfontosabb vezetője, Trump és Putyin. Magyar Péter meg csak egy pojáca.