Magyar PéterTisza PártOrbán ViktorTisza-adóvagyonosodási vizsgálat

Orbán Viktor előre szólt, Magyar Péter most be is vallotta: vagyonosodási vizsgálatot vezetne be a Tisza Párt + videó

Orbán Viktor már előre szólt, hogy vagyonosodási vizsgálat bevezetésére készül a Tisza Párt – hívta fel a figyelmet Deák Dániel. A miniszterelnök korábban kifejtette, milyen következményekkel járna az intézkedés bevezetése.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 11:34
Leader of TISZA opposition party Peter Magyar delivers a speech on May 14, 2025 in Budapest, Hungary, prior to his departure for a protest walk with supporters from Budapest to Oradea (Romania). Peter Magyar announced I will take one million steps with a
Fotó: AFP/Isza Ferenc
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Meg jön egy vagyonosodási vizsgálat, és nyilván megvizsgálják a tényleges vagyont. Erre számtalan példa van a fejlett világban, akár ilyen vagyonadóban, akár olyan vagyonadóban – mondta egy műsorban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péterék vagyonosodási vizsgálatot vezetne be kormányra kerülése esetén (Forrás: Facebook)
Magyar Péterék vagyonosodási vizsgálatot vezetnének be. Forrás: Facebook

A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett: Orbán Viktor már előre szólt, hogy erre készülne a Tisza Párt. Deák Dániel a közösségi oldalára feltöltött videójában megmutatta a felvételt, amelyen a miniszterelnök a Kossuth rádióban kifejtette: egy vagyonadó típusú ötlet azzal jár, hogy mindenkinek évente meg kell csinálnia a vagyonbevallását. Ennek alapján lesz egy nyilvántartás, amit leellenőriznek.

– Jönnek a vagyonvizsgálatok, bekopog majd a NAV, és azt mondják, hogy hohó, hát a maga nyaralása meg a jövedelme mintha nem esne egybe, és kezdődik ez a csesztetés – mutatott rá.

Példaként említette a budaiakat, szerinte ők

vehetik elő a pénztárcájukat, mert ha jön az ingatlanvagyon-adó, az ember végigsétál Pasaréten, Rózsadombon, Svábhegyen meg a pesti külső kertvárosi övezetekben, akkor láthatja, hogy ottan sarc lesz.

Orbán Viktor szerint ehelyett békén kell hagyni az embereket, segíteni kell őket a munkában és hogy minél több pénz maradjon a zsebükben. Úgy véli, még egy-két évtizedig ez a megközelítése helyes ennek a kérdésnek.

– Ezért kell a konzultációval az erről szóló véleményeket, vitákat kiprovokálni, előrehozni, hogy nehogy az legyen, hogy azt mondhassák a választók a választás után, hogy miután eltitkolták az igazi szándékukat, szándékaikat, mi most meg vagyunk vezetve – mutatott rá.

 

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP/Isza Ferenc)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu