Orbán Viktor előre szólt, Magyar Péter most be is vallotta: vagyonosodási vizsgálatot vezetne be a Tisza Párt + videó

– Meg jön egy vagyonosodási vizsgálat, és nyilván megvizsgálják a tényleges vagyont. Erre számtalan példa van a fejlett világban, akár ilyen vagyonadóban, akár olyan vagyonadóban – mondta egy műsorban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péterék vagyonosodási vizsgálatot vezetnének be. Forrás: Facebook

A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett: Orbán Viktor már előre szólt, hogy erre készülne a Tisza Párt. Deák Dániel a közösségi oldalára feltöltött videójában megmutatta a felvételt, amelyen a miniszterelnök a Kossuth rádióban kifejtette: egy vagyonadó típusú ötlet azzal jár, hogy mindenkinek évente meg kell csinálnia a vagyonbevallását. Ennek alapján lesz egy nyilvántartás, amit leellenőriznek.

– Jönnek a vagyonvizsgálatok, bekopog majd a NAV, és azt mondják, hogy hohó, hát a maga nyaralása meg a jövedelme mintha nem esne egybe, és kezdődik ez a csesztetés – mutatott rá.

Példaként említette a budaiakat, szerinte ők

vehetik elő a pénztárcájukat, mert ha jön az ingatlanvagyon-adó, az ember végigsétál Pasaréten, Rózsadombon, Svábhegyen meg a pesti külső kertvárosi övezetekben, akkor láthatja, hogy ottan sarc lesz.

Orbán Viktor szerint ehelyett békén kell hagyni az embereket, segíteni kell őket a munkában és hogy minél több pénz maradjon a zsebükben. Úgy véli, még egy-két évtizedig ez a megközelítése helyes ennek a kérdésnek.

– Ezért kell a konzultációval az erről szóló véleményeket, vitákat kiprovokálni, előrehozni, hogy nehogy az legyen, hogy azt mondhassák a választók a választás után, hogy miután eltitkolták az igazi szándékukat, szándékaikat, mi most meg vagyunk vezetve – mutatott rá.