A Tisza-szigetek is szorgalmasan gyűjtik az adatokat

Adatgyűjtésbe kezdtek a Tisza-szigetek, miután a Tisza Párt már botrányt okozott az ukrán adatgyűjtő applikációval, most a pártot támogató „civileket” vethették be. Ezúttal azon személyek adatait gyűjtik össze, akik hajlandóak kimenni Magyar Péter október 23-án tartandó demonstrációjára. Forrásunk szerint azoknak a neveit, illetve elérhetőségét gyűjtik a fővárosi Tisza-szigetekben, akik mozgósíthatóak legalább egy rendezvény erejéig.
Budapesten mindenkit mozgósítanak, akit csak lehet, vidékről pedig buszokkal és autómegosztással akarnak minél több embert felhozni. Egyelőre úgy látszódik, hogy vidékről nehezebben lehet majd mozgósítani a szimpatizánsokat, így most még inkább Budapestre helyezi Magyar Péter a hangsúlyt
– mondta el az informátorunk.
Mint ismert, a Tisza Párt október 23-i rendezvényét eddig gyér érdeklődés kíséri, ezért a szervezők rohamtempóban állítják össze a vidéki szimpatizánsok számára a buszos és telekocsis utazásokat. A szervezés élén Szedmák-Kiss Zoltán, a párt budapesti önkénteseinek vezetője áll, aki korábban a szigetmozgalom eseményeit koordinálta a pesterzsébeti Tisza-szigeten.