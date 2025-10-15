TiszaszigetmozgalomszimpatizánsMagyar Péter

A Tisza-szigetek is szorgalmasan gyűjtik az adatokat

A hivatalosan nem is létező civil szerveződések ezúttal azon szimpatizánsok adatait gyűjtik, akik részt vesznek majd Magyar Péter október 23-i eseményén. A Tisza-szigetekre, úgy tűnik, Budapesten sem kíváncsiak túl sokan.

Munkatársunktól
2025. 10. 15. 16:11
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Adatgyűjtésbe kezdtek a Tisza-szigetek, miután a Tisza Párt már botrányt okozott az ukrán adatgyűjtő applikációval, most a pártot támogató „civileket” vethették be. Ezúttal azon személyek adatait gyűjtik össze, akik hajlandóak kimenni Magyar Péter október 23-án tartandó demonstrációjára. Forrásunk szerint azoknak a neveit, illetve elérhetőségét gyűjtik a fővárosi Tisza-szigetekben, akik mozgósíthatóak legalább egy rendezvény erejéig. 

Pannonhalma, 2025. augusztus 20. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (k) a párt Szent István nyomában című pannonhalmi ünnepségén 2025. augusztus 20-án. MTI/Krizsán Csaba
Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Budapesten mindenkit mozgósítanak, akit csak lehet, vidékről pedig buszokkal és autómegosztással akarnak minél több embert felhozni. Egyelőre úgy látszódik, hogy vidékről nehezebben lehet majd mozgósítani a szimpatizánsokat, így most még inkább Budapestre helyezi Magyar Péter a hangsúlyt

– mondta el az informátorunk. 

Mint ismert, a Tisza Párt október 23-i rendezvényét eddig gyér érdeklődés kíséri, ezért a szervezők rohamtempóban állítják össze a vidéki szimpatizánsok számára a buszos és telekocsis utazásokat. A szervezés élén Szedmák-Kiss Zoltán, a párt budapesti önkénteseinek vezetője áll, aki korábban a szigetmozgalom eseményeit koordinálta a pesterzsébeti Tisza-szigeten.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu