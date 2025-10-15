A Tisza-szigetek is szorgalmasan gyűjtik az adatokat

Adatgyűjtésbe kezdtek a Tisza-szigetek, miután a Tisza Párt már botrányt okozott az ukrán adatgyűjtő applikációval, most a pártot támogató „civileket” vethették be. Ezúttal azon személyek adatait gyűjtik össze, akik hajlandóak kimenni Magyar Péter október 23-án tartandó demonstrációjára. Forrásunk szerint azoknak a neveit, illetve elérhetőségét gyűjtik a fővárosi Tisza-szigetekben, akik mozgósíthatóak legalább egy rendezvény erejéig.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Budapesten mindenkit mozgósítanak, akit csak lehet, vidékről pedig buszokkal és autómegosztással akarnak minél több embert felhozni. Egyelőre úgy látszódik, hogy vidékről nehezebben lehet majd mozgósítani a szimpatizánsokat, így most még inkább Budapestre helyezi Magyar Péter a hangsúlyt

– mondta el az informátorunk.

Mint ismert, a Tisza Párt október 23-i rendezvényét eddig gyér érdeklődés kíséri, ezért a szervezők rohamtempóban állítják össze a vidéki szimpatizánsok számára a buszos és telekocsis utazásokat. A szervezés élén Szedmák-Kiss Zoltán, a párt budapesti önkénteseinek vezetője áll, aki korábban a szigetmozgalom eseményeit koordinálta a pesterzsébeti Tisza-szigeten.