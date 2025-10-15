Kétségbeesetten szervezik a buszoztatást Magyar Péter gyűlésére + videó

A Tisza Párt október 23-i rendezvényét eddig gyér érdeklődés kíséri, ezért a szervezők rohamtempóban állítják össze a vidéki szimpatizánsok számára a buszos és telekocsis utazásokat. A szervezés élén Szedmák-Kiss Zoltán, a párt budapesti önkénteseinek vezetője áll, aki korábban a szigetmozgalom eseményeit koordinálta a pesterzsébeti Tisza-szigeten – írja a Tűzfalcsoport.

A tiszás aktivista források szerint a szervezés feszült hangulatban zajlik, a pártvezetés elégedetlen az eddigi eredményekkel. A szabad helyekre vármegyék szerint lehet jelentkezni, nemcsak utasokat, hanem sofőröket is keresnek.

A buszos és autós helyek egy része ingyenes, ám gyakran előfordul, hogy egy vidéki tiszásnak két- vagy háromezer forintot kell fizetnie a budapesti utazásért.

A Tűzfalcsoport forrásai szerint az ingyenes szállítás finanszírozása szürke zónának számít.

A rendezvény programját színesíti, hogy a résztvevők Rost Andreával egy kórusban is felléphetnek. Ehhez azonban kizárólag a Tisza Párt adatvédelmi botrányba keveredett applikációján keresztül lehet csatlakozni, ami tovább növeli a szervezés bonyolultságát.

