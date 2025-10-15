Magyar PéterTisza Pártkólás dobozDeák Dániel

Magyar Péter „kólásdoboznak” nevezi a jelöltjeit

Magyar Péter komoly bajban van, káosz uralkodik a pártjánál, nem halad a jelöltek kiválasztása, és a beígért jelöltállítás is elmaradhat belső források szerint. Deák Dániel elemző szerint a Tisza Párt manipulált kutatásokkal próbálja elfedni a válságot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 9:22
í20250917 Szekszárd Magyar Péter Szekszárdon! 80 nap alatt Magyarország körül! - országjáró programja keretében. Fotó: Makovics Kornél MK Tolnai Népújság 2025 09 17 Szekszárd. Magyar Péter a Tisza párt elnöke Szekszárdra látogatott. Fotó: Makovics Korn
A Tisza Párt súlyos szervezeti válságát mutatják azok a dokumentumok és levelezések, amelyekhez Deák Dániel belső forrásból jutott hozzá. A XXI. Század Intézet vezető elemzője öt pontban foglalta össze a legfontosabb információkat, amelyek a párt működésébe engednek betekintést.

Magyar Péter és Radnai Márk

Deák Dániel szerint a párt legnagyobb gondja jelenleg a jelöltállítás: a tervezett 316 indulóból mindössze harmincat sikerült kiválasztani, ezért el kellett halasztani a szeptember végére tervezett jelöltbemutatót. Úgy véli, ez arra utal, hogy

a párt gyakorlatilag nem működik szervezett módon, és messze le van maradva a választási felkészülésben.

A jelöltek kiválasztását nem maga Magyar Péter, hanem egy ismert baloldali médiaszemélyiség végzi. Ennek oka az elemző szerint az, hogy a pártelnök nem kíván ezzel foglalkozni, és inkább a saját szerepléseire összpontosít. Deák úgy látja, ez komolytalanná teszi az egész folyamatot, és a Tisza Párt vezetése nem a szervezésre, hanem a látszatra helyezi a hangsúlyt.

 

Elmarad az előválasztás, manipulatív kutatásokkal próbálják elfedni a bajokat

A belső informátor szerint Magyar Péter a belső üzenetváltásokban lekezelően beszél a saját jelöltjeiről:

„kólásdoboznak” nevezi őket, utalva arra, hogy szerinte csak a nevükre és arcukra van szükség, érdemi beleszólásuk nem lesz.

Ez a hozzáállás komoly feszültséget szül a párton belül.

A Tisza Párt belső problémáira utalhat az is, hogy Deák értesülései szerint elmarad a korábban beígért előválasztás. Miután a töredéke van meg a jelölteknek, pedig korábban már szeptember 30-ra ígérte a bemutatásukat,

Magyar Péter elhatározta, hogy végül nem lesz semmilyen előválasztás a Tiszánál, örülnek, ha egyáltalán össze tudják szedni a 105 jelöltet.

A hamis indok is megvan már: ismét a Fideszre fogják, miszerint félnek, hogy „feltörik” az előválasztási rendszerüket.

A Tisza kommunikációs stratégiájának része a kedvező közvélemény-kutatások időzítése. Amikor botrány vagy belső feszültség kerül napvilágra, mindig megjelenik egy új felmérés, amely a párt előnyét mutatja – hívta fel a figyelmet az elemző. 

Ezt láttuk hétfőn is, de akkora a baj, hogy a hét második felében egy újabb ilyen kutatás várható, illetve október 23. előtt jövő hétre is időzítenek egy ilyet

– mutatott rá Deák Dániel.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

