UkrajnaMenczer TamásTseber RolandMagyar Péter

Itt a bizonyíték, Magyar Péternek és a Tisza Pártnak Ukrajna a fontos + videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videóban reagált arra, hogy Magyar Pétert lebuktatta az ukrán barátja. Mindent meg kell tennünk azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni – ezt mondta Magyar Péter – idézte fel Menczer Tamás.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 14. 17:05
Magyar Péter és Tseber Roland Forrás: Képernyőkép
„Mindent meg kell tennünk azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni – ezt mondta Magyar Péter, a hír tegnap söpört végig a sajtón. Tseber Roland Ivanovics, a Magyarországról kitiltott ukrán kém, Magyar Péter „testvére” interjút adott és elszólta magát – emlékeztetett Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett videójában a tiszás botrányra

Magyar Péter és Tsber Roland Forrás: Képernyőkép

 

Ez az igazán háborúpárti álláspont, ugyanezt mondja Von der Leyen és Weber, folytatni a háborút tovább és tovább. Addig, ameddig Ukrajna nem győz, de Ukrajna nem fog győzni. Hacsak nem küldünk európai katonákat a frontra, ami meg egyet jelentene a harmadik világháborúval

– fogalmazott a kormánypártok kommunikációs igazgatója. 

Magyar Péternek és a Tiszának Ukrajna a fontos, nekünk meg Magyarország. Ezért ukrán kémekkel nem barátkozunk és békét akarunk

– hangsúlyozta végül Menczer Tamás. Amint arról korábban már beszámoltunk, egy interjúban a Tisza Párt elnökének bizalmasa, a korábban a kémbotrányban is felbukkanó Tseber Roland egyértelművé tette: Magyar Péter a háborúban Ukrajna feltétlen támogatása mellett áll, és – szavai szerint – a győzelemig kell segíteni Kijevet.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

