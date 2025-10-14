Itt a bizonyíték, Magyar Péternek és a Tisza Pártnak Ukrajna a fontos + videó

„Mindent meg kell tennünk azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni – ezt mondta Magyar Péter, a hír tegnap söpört végig a sajtón. Tseber Roland Ivanovics, a Magyarországról kitiltott ukrán kém, Magyar Péter „testvére” interjút adott és elszólta magát – emlékeztetett Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett videójában a tiszás botrányra.

Magyar Péter és Tsber Roland Forrás: Képernyőkép

Ez az igazán háborúpárti álláspont, ugyanezt mondja Von der Leyen és Weber, folytatni a háborút tovább és tovább. Addig, ameddig Ukrajna nem győz, de Ukrajna nem fog győzni. Hacsak nem küldünk európai katonákat a frontra, ami meg egyet jelentene a harmadik világháborúval

– fogalmazott a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Magyar Péternek és a Tiszának Ukrajna a fontos, nekünk meg Magyarország. Ezért ukrán kémekkel nem barátkozunk és békét akarunk

– hangsúlyozta végül Menczer Tamás. Amint arról korábban már beszámoltunk, egy interjúban a Tisza Párt elnökének bizalmasa, a korábban a kémbotrányban is felbukkanó Tseber Roland egyértelművé tette: Magyar Péter a háborúban Ukrajna feltétlen támogatása mellett áll, és – szavai szerint – a győzelemig kell segíteni Kijevet.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)