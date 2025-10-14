Rendkívüli

Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik

Magyar Péter

Magyar Péter lebukott: a végsőkig támogatná Ukrajnát

Egy interjúban a Tisza Párt elnökének bizalmasa, Tseber Roland egyértelművé tette: Magyar Péter a háborúban Ukrajna feltétlen támogatása mellett áll, és – szavai szerint – „a győzelemig kell segíteni” Kijevet.

Szabó István
2025. 10. 14. 11:36
Magyar Péter és Tseber Roland Forrás: Képernyőkép
A Magyar Péter terveiről szóló interjút az ukrán Gordon.ua hírportál készítette azzal a Tseber Rolanddal, aki korábban a kémbotrányban is felbukkant. 

Magyar Péter
Magyar Péter és Tseber Roland. Forrás: Facebook

A férfi nemcsak azt közölte, hogy pert indít Magyarország ellen, amiért nem léphet be az ország területére, hanem nyíltan beszélt arról is, milyen álláspontot képvisel Magyar Péter és pártja az orosz–ukrán háború ügyében.

Tseber az interjúban így fogalmazott:

Péter érkezett a segéllyel, elítélte az agressziót, és nyíltan kimondta, hogy nem terroristákkal kell tárgyalni, hanem mindent meg kell tenni azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni.

A kijelentés egyértelmű: a Tisza Párt vezetője az ukrán féllel azonos álláspontot képvisel, vagyis feltétel nélkül támogatná Kijevet – akár a háború végéig.

Magyar Péter a háborúpárti blokk támogatását élvezi

Brüsszel háborúpárti narratívájába illeszkedve Litvánia azt javasolta, hogy Magyarország megkerülésével kezdődjenek meg az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával és Moldovával.

A litván közszolgálati média szerint a terv az, hogy 2030-ig felvegyék Ukrajnát az Európai Unióba – akár Budapest tiltakozása ellenére is.

A brüsszeli vezetők támogatása továbbra is töretlen. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette: 

Az ukránok az Európai Unióhoz tartoznak.

DEN HAAG - European Council President Ursula Von Der Leyen and Ukrainian President Volodymyr Zelensky at the start of a meeting of defense ministers from participating NATO countries on the defense industry. The Netherlands, for the first time in NATO's history of existence, is hosting a NATO summit. ANP JONAS ROOSENS netherlands out - belgium out (Photo by JONAS ROOSENS / ANP MAG / ANP via AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: ANP/AFP/Jonas Roosens)

Szavai szerint Brüsszel „szilárd elkötelezettséggel” áll Ukrajna mellett – ami a jelenlegi geopolitikai helyzetben a háborús támogatás folytatását jelenti.

A Tisza Párt európai patrónusa, Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is egyértelművé tette: közösségének tagja csak az lehet, aki „feltétel nélkül beáll Kijev támogatása mögé”. 

Magyar Péter tehát egyértelmű üzenetet kapott Brüsszelből: ha kormányra akar kerülni, Ukrajnát a végsőkig kell támogatnia.

Magyar Péter és Manfred Weber Budapesten (Fotó: AFP)

Magyar Péter vizsgája Brüsszel felé

A jelek szerint Magyar Péter ezt az elvárást maradéktalanul teljesíti. A Tseber-interjú megerősítette azt, amit eddig sokan csak sejtettek: Magyar Péter és a Tisza Párt egyaránt Ukrajna háborús érdekeit szolgálja – a brüsszeli elvárásokkal összhangban, Magyarország nemzeti érdekeivel viszont élesen szemben.

Borítókép: Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Képernyőkép)

