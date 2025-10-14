Magyar Péter lebukott: a végsőkig támogatná Ukrajnát

A férfi nemcsak azt közölte, hogy pert indít Magyarország ellen, amiért nem léphet be az ország területére, hanem nyíltan beszélt arról is, milyen álláspontot képvisel Magyar Péter és pártja az orosz–ukrán háború ügyében.

Tseber az interjúban így fogalmazott:

Péter érkezett a segéllyel, elítélte az agressziót, és nyíltan kimondta, hogy nem terroristákkal kell tárgyalni, hanem mindent meg kell tenni azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni.

A kijelentés egyértelmű: a Tisza Párt vezetője az ukrán féllel azonos álláspontot képvisel, vagyis feltétel nélkül támogatná Kijevet – akár a háború végéig.

Magyar Péter a háborúpárti blokk támogatását élvezi

Brüsszel háborúpárti narratívájába illeszkedve Litvánia azt javasolta, hogy Magyarország megkerülésével kezdődjenek meg az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával és Moldovával.

A litván közszolgálati média szerint a terv az, hogy 2030-ig felvegyék Ukrajnát az Európai Unióba – akár Budapest tiltakozása ellenére is.

A brüsszeli vezetők támogatása továbbra is töretlen. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette:

Az ukránok az Európai Unióhoz tartoznak.