A Magyar Péter terveiről szóló interjút az ukrán Gordon.ua hírportál készítette azzal a Tseber Rolanddal, aki korábban a kémbotrányban is felbukkant.
Magyar Péter lebukott: a végsőkig támogatná Ukrajnát
Egy interjúban a Tisza Párt elnökének bizalmasa, Tseber Roland egyértelművé tette: Magyar Péter a háborúban Ukrajna feltétlen támogatása mellett áll, és – szavai szerint – „a győzelemig kell segíteni” Kijevet.
A férfi nemcsak azt közölte, hogy pert indít Magyarország ellen, amiért nem léphet be az ország területére, hanem nyíltan beszélt arról is, milyen álláspontot képvisel Magyar Péter és pártja az orosz–ukrán háború ügyében.
Tseber az interjúban így fogalmazott:
Péter érkezett a segéllyel, elítélte az agressziót, és nyíltan kimondta, hogy nem terroristákkal kell tárgyalni, hanem mindent meg kell tenni azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni.
A kijelentés egyértelmű: a Tisza Párt vezetője az ukrán féllel azonos álláspontot képvisel, vagyis feltétel nélkül támogatná Kijevet – akár a háború végéig.
Magyar Péter a háborúpárti blokk támogatását élvezi
Brüsszel háborúpárti narratívájába illeszkedve Litvánia azt javasolta, hogy Magyarország megkerülésével kezdődjenek meg az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával és Moldovával.
A litván közszolgálati média szerint a terv az, hogy 2030-ig felvegyék Ukrajnát az Európai Unióba – akár Budapest tiltakozása ellenére is.
A brüsszeli vezetők támogatása továbbra is töretlen. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette:
Az ukránok az Európai Unióhoz tartoznak.
Szavai szerint Brüsszel „szilárd elkötelezettséggel” áll Ukrajna mellett – ami a jelenlegi geopolitikai helyzetben a háborús támogatás folytatását jelenti.
A Tisza Párt európai patrónusa, Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is egyértelművé tette: közösségének tagja csak az lehet, aki „feltétel nélkül beáll Kijev támogatása mögé”.
Magyar Péter tehát egyértelmű üzenetet kapott Brüsszelből: ha kormányra akar kerülni, Ukrajnát a végsőkig kell támogatnia.
Magyar Péter vizsgája Brüsszel felé
A jelek szerint Magyar Péter ezt az elvárást maradéktalanul teljesíti. A Tseber-interjú megerősítette azt, amit eddig sokan csak sejtettek: Magyar Péter és a Tisza Párt egyaránt Ukrajna háborús érdekeit szolgálja – a brüsszeli elvárásokkal összhangban, Magyarország nemzeti érdekeivel viszont élesen szemben.
Borítókép: Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Képernyőkép)
Vergődik a baloldal Orbán Viktor sikere után
Deák Dániel tisztázta, mi történt pontosan.
Szijjártó Péter: Brüsszel politikája a legnagyobb veszély az európai gazdaságra
A külgazdasági és külügyminiszter Dániában tárgyal a gazdasági biztonságról.
Több száz orosz állampolgárt utasít ki egy uniós ország
Nem feleltek meg az új bevándorlási előírásoknak.
Rétvári Bence: A migrációs paktumot el kell felejteni! + videó
Kezdődik a Belügyi Tanács ülése.
