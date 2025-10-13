Magyar PéterUkrajnaTisza Párt

Magyar Péter beismerte: a végsőkig akarja támogatni Ukrajnát

Tseber Rolanddal készített interjút egy ukrán portál, a férfi pedig egyértelműen elmondta, milyen álláspontot képvisel a Tisza Párt. Magyar Péter ukrán barátja szerint a párt vezére egyetértett vele abban, hogy a végsőkig kell támogatni Ukrajnát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 16:01
Magyar Péter és Tseber Roland
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kitálalt egy interjúban Tseber Roland, amelyet a Gordon.ua nevű portál készített vele. Magyar Péter kémbotrányban érintett ukrán barátja szerint a Tisza Párt vezetője biztosította őt a támogatásáról. 

Magyar Péter ukrán barátja lebuktatta a Tisza vezérét
Magyar Péter ukrán barátja lebuktatta a Tisza vezérét 
Forrás:   Facebook

Tseber az interjúban jelezte, hogy be kívánja perelni hazánkat, amiért nem léphet be az ország területére. Emellett azonban egyéb információkat is megosztott, többek között Magyar Péter háborúhoz való viszonyáról is – vette észre a Mandiner. 

Tseber szerint Magyar Péter nyilvánosan közölte, nem szabad terroristákkal tárgyalni, és Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.

„És ekkor Péter érkezett a segéllyel, mindezt elítélte, és nyíltan kimondta, hogy nem terroristákkal kell tárgyalni, hanem mindent meg kell tenni azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni” – jelentette ki a férfi. 

Magyar Péter barátja fenyeget 

Tseber Roland már több támadást is intézett hazánk és a kormány ellen is. Habár hazánk és a magyar kormány következetesen a béke pártján áll, a kémkedéssel vádolt ukrán férfi Orbán Viktornak is üzent közösségi oldalán. Tseber ebben azt fejtegette, hogy Orbánnak nincs igaza abban, hogy Ukrajnát csak az EU tartja életben. 

A posztban ugyan megcáfolni nem sikerült a miniszterelnök állításait, fenyegetőzésre azonban futotta. 

Ukrajna pénzügyi támogatását uniós szinten próbálod gátolni. De nézd meg a történelmet: a magyar vezetőség kétszer is a vesztesek oldalára állt a háborúkban. Ma te ezt harmadszor is megteszed. Támogatod a Kremlt és megismétled narratíváit. De ne feledd: nem lesz negyedik alkalom

– írta a férfi. 

Borítókép: Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu