Magyar Péter beismerte: a végsőkig akarja támogatni Ukrajnát

Kitálalt egy interjúban Tseber Roland, amelyet a Gordon.ua nevű portál készített vele. Magyar Péter kémbotrányban érintett ukrán barátja szerint a Tisza Párt vezetője biztosította őt a támogatásáról.
Tseber az interjúban jelezte, hogy be kívánja perelni hazánkat, amiért nem léphet be az ország területére. Emellett azonban egyéb információkat is megosztott, többek között Magyar Péter háborúhoz való viszonyáról is – vette észre a Mandiner.
Tseber szerint Magyar Péter nyilvánosan közölte, nem szabad terroristákkal tárgyalni, és Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.
„És ekkor Péter érkezett a segéllyel, mindezt elítélte, és nyíltan kimondta, hogy nem terroristákkal kell tárgyalni, hanem mindent meg kell tenni azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni” – jelentette ki a férfi.