Magyar Péter beismerte: a végsőkig akarja támogatni Ukrajnát

Kitálalt egy interjúban Tseber Roland, amelyet a Gordon.ua nevű portál készített vele. Magyar Péter kémbotrányban érintett ukrán barátja szerint a Tisza Párt vezetője biztosította őt a támogatásáról.

Magyar Péter ukrán barátja lebuktatta a Tisza vezérét

Forrás: Facebook

Tseber az interjúban jelezte, hogy be kívánja perelni hazánkat, amiért nem léphet be az ország területére. Emellett azonban egyéb információkat is megosztott, többek között Magyar Péter háborúhoz való viszonyáról is – vette észre a Mandiner.

Tseber szerint Magyar Péter nyilvánosan közölte, nem szabad terroristákkal tárgyalni, és Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.

„És ekkor Péter érkezett a segéllyel, mindezt elítélte, és nyíltan kimondta, hogy nem terroristákkal kell tárgyalni, hanem mindent meg kell tenni azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni” – jelentette ki a férfi.