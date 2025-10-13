Rendkívüli

A kormány és az OTP közösen építi újjá a gödöllői kastélyt + videó

  Joe Biden bűnöző fia is feltűnt a Magyarországon letartóztatott ukrán kém mögött
Joe Biden bűnöző fia is feltűnt a Magyarországon letartóztatott ukrán kém mögött

Holló István, a Magyarországon letartóztatott ukrán kém és a DMS Duna-tengeri Szállítmányozási Kft. körüli hálózat az amerikai baloldal legtetejéig ér: Barack Obama és Joe Biden demokrata amerikai elnök közeli emberei tevékenykedtek Ukrajnában, akikkel Hollóék is kapcsolatban voltak – írja az Ellenpont. Hozzátették: Biden bűnöző fia is feltűnt a hálózat végén. A Holló Istvánnal kapcsolatba hozható Nikoletti István az Ellenpont előző cikke után fenyegetőzni kezdett.

Forrás: Ellenpont2025. 10. 13. 9:13
Fotó: Manuel Balce Ceneta Forrás: AP
Az Ellenpont korábbi cikkében Holló István kapcsán felmerülő DMS Duna-tengeri Szállítmányozási Kft. ügyvezetője, Vladyslav Bielakh feltűnt Geoffrey Pyatt és Penny Pritzker mellett, akik mindketten komoly befolyással rendelkeznek a demokrata vezetés körében. Geoffrey Pyatt az Egyesült Államok ukrajnai nagykövete volt az Obama-kormány idején. Pyatt jelentőségét jól mutatja, hogy ő volt az, aki nyomást gyakorolt az ukrán kormányra, hogy így védje az akkoriban Ukrajnában tevékenykedő Hunter Bident, Joe Biden fiát.

Az Ellenpont korábbi cikkében bemutatta a magyar szolgálatok által kémként azonosított, majd őrizetbe vett ukrán férfi, Holló István magyarországi céges kapcsolatait. 

Holló István, az ukrán kém ellen nyomozás indult Magyarországon 

Ebben többek között feltártuk azt is, hogy Holló István kapcsolatrendszeréhez tartozik egy botrányokkal övezett hajózási cég, az Ukrán Dunahajózási Rt. (UDP). Ennek kapcsolt vállalatán, a DMS Duna-tengeri Szállítmányozási Kft.-n keresztül 

kapcsolatot találtak a Váci Tisza Sziget és az ukrán kémként azonosított Holló István között.

A cikk az érintettek figyelmét is felkeltette, a DMS korábbi ügyvezetője, Nikoletti András fenyegetésként is felfogható üzenettel jelentkezett az írás megjelenését követően. Bár Nikoletti szerint a cikk családjáról szól, az írás valójában Holló István, a Magyarországon letartóztatott ukrán kém kapcsolatrendszerét mutatta be, amelybe a Nikoletti család is beletartozik a hivatalos nyilvántartások szerint. A heves reakció miatt érdemesnek gondolta az Ellenpont mélyrehatóbban megvizsgálni a DMS Duna-tengeri Szállítmányozási Kft. tisztségviselőinek ukrajnai kapcsolatrendszerét. Ukránok mellett azonban az amerikai Demokrata Párt embereit is megtalálták.

A portálnak üzenetet küldő Nikoletti András 2023 májusában távozott a DMS éléről, és egy bizonyos Vladyslav Bielakh váltotta. Bielakh ezt megelőzően annak az UDP-nek volt a vezérigazgató-helyettese, ahol Holló István is vezető tisztségviselő volt. Hollóhoz hasonlóan az ő kézbesítési megbízottja is az a Wolf Theiss ügyvédi iroda lett, amely az Ellenpont egy másik, szintén Holló István kapcsolatrendszerével foglalkozó cikkében már felbukkant.

Bielakh középen. Fotó: Ellenpont

Wolf Theiss cégcsoport közismerten kötődik az ukrán kormányzathoz: 2023-ban az ő csapatuk segítségével juttatott 450 millió dolláros támogatást Ukrajnának egy KKR nevezetű amerikai magántőke-alapítvány. 

Ennek elnöke David Petraeus nyugalmazott amerikai tábornok és a CIA igazgatója a második Obama-kormány alatt. Bielakh azonban személyesen is kapcsolatot tart fenn az amerikai Demokrata Párthoz kötődő érdekkörökkel. 

És aktívan részt vesz Ukrajna háborús erőfeszítéseinek finanszírozásában. Felidézték, hogy 2023. december 13-án részt vett előadóként a Reconstruct Ukraine nevezetű Romániában megtartott fórumon, ahol olyan előadók szerepeltek, mint az ukrán miniszterelnök, Denisz Smihal, Rusztem Ujmerov védelmi miniszter vagy Viktor Sarai, a kárpátaljai tanács elnöke, Tseber Roland Ivanovics főnöke. Mellettük pedig az amerikai baloldal is képviseltette magát: előadóként szerepelt még Penny Pritzker és Geoffrey Pyatt is. Mindkét szereplő kiemelt fontosságú az amerikai baloldali hálózatban. Penny Pritzker egy milliárdos, aki Joe Biden által kinevezett ukrajnai újjáépítési biztos volt. Beágyazottságát a demokrata párti érdekkörökbe mi sem bizonyítja jobban, minthogy az Obama Foundation felügyelőbizottsági tagja is.

Geoffrey Pyatt még ennél is érdekesebb múlttal rendelkezik: 

az Obama-kormány alatt energetikai miniszter-helyettesként szolgálta az amerikai baloldalt, majd ukrajnai nagykövet volt 2016-ig, aki a Biden klán ukrajnai beavatkozásának idején képviselte az amerikai érdekeket. 

Egész konkrétan Pyatt volt az, aki nyomást helyezett az ukrán kormányra Viktor Shokin főügyészt leváltását követelve, miután az nyomozást indított Joe Biden fia, Hunter Biden ellen. Hunter Biden ekkoriban havi 50 ezer dolláros fizetés ellenében az ukrán Burisma energetikai cég igazgatósági tagja volt, azonban ukrajnai (és kínai) ténykedése miatt korrupciós vádak merültek fel ellene.  

A vádak szerint Hunter „jutalékot” szedett azért, hogy befolyásos üzletembereket kössön össze az akkoriban amerikai alelnökként szolgáló édesapjával. 

Miután az ifjabb Biden körül fogyni kezdett a levegő Ukrajnában, apja a USAID-források visszatartásával fenyegette meg az ukrán kormányt, ha nem váltják le az FBI szerint „korrupt” Sohokin főügyészt. Az ukrán kormányzat végül megtört, Hunter Biden pedig továbbra is az ukrán energetikai cég igazgatótanácsában maradt.

A cikk folytatását az Ellenpont oldalán olvashatják.

A Magyar Nemzet korábban megírta: Holló Istvánt kémkedéssel gyanúsítja a Nemzeti Nyomozó Iroda. A férfi neve ellenére ukrán állampolgár, nem rendelkezik és rendelkezett magyar állampolgársággal, és már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében volt. Holló az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott. Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati és hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak. Holló István ténykedése során közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyarországi hadiiparral és a Honvédség hadi készleteivel kapcsolatban folytatott egyeztetéseket, mindezt szoros összefüggésben tette az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel. Itt érdemes megemlíteni, hogy a Magyar Nemzet kiderítette, Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péterék honvédelmi tanácsadója rendszeres kapcsolatot tartott fenn Holló Istvánnal. Azt, hogy találkoztak, Ruszin-Szendi sem tagadta.


Borítókép: Joe Biden és Hunter Biden (Fotó: Ellenpont)

