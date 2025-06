Eldőlt, börtönben marad a kémkedéssel gyanúsított Holló István

Szerdán helybenhagyta az elsőfokú bíróság korábbi végzését a Fővárosi Törvényszék a kémkedéssel gyanúsított Holló István ügyében, így az ukrán férfi a harminc napos határidőig biztosan letartóztatásban marad - derült ki a bíróság lapunknak adott tájékoztatásából. Ez a határidő természetesen később meghosszabbítható.

Kocsis Máté (balra) a nemzetbiztonsági bizottság ülése után is beszélt Holló Istvánról (Fotó: Havran Zoltán)

Hollóról a Nemzetbiztonsági Bizottság május 20-ai ülése után Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője elmondta, hogy a férfi neve ellenére ukrán állampolgár, nem rendelkezik és rendelkezett magyar állampolgársággal, és már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van. Hollót korábban a TEK közreműködésével idegenrendészeti őrizetbe helyezték, azonban vele szemben már kémkedés és más bűncselekmény gyanújának bűntette miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat eljárást az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) feljelentése alapján.

Aktív hírszerző tevékenység

Kocsis azt is kifejtette: Holló az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott. Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati és hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak.

Találkozás Ruszin-Szendi Romulusszal

Holló István ténykedése során közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyarországi hadiiparral és a Honvédség hadi készleteivel kapcsolatban folytatott egyeztetéseket, mindezt szoros összefüggésben tette az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel - tette hozzá a politikus, hangsúlyozva, hogy Holló István kapcsolatrendszerében számos, magyar politikai életben aktív szereplő megtalálható. Itt érdemes megemlíteni, hogy a Magyar Nemzet kiderítette, Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péterék honvédelmi tanácsadója rendszeres kapcsolatot tartott fenn Holló Istvánnal. Azt, hogy találkoztak, Ruszin-Szendi sem tagadta. Erről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak.

Tsebernek Mesterházy Attila kapcsolatrendszere kellett

Kocsis a bizottsági ülés után egy másik személyről is beszélt, ő Tseber Roland. Róla azt kell tudni, hogy korábban ukrán–magyar kettős állampolgár volt, de 2017-ben lemondott a magyar állampolgárságáról valószínűleg az ukrán politikai ambíciói miatt.Tseber Roland megfigyelése nem új keletű, hanem hosszú évek óta fennáll. Ezek alapján az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként került azonosításra. Tseber tehát az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztje, aki hosszú ideje aktívan épít kapcsolatot a hazai ellenzék tagjaival – több vezető politikussal és parlamenti párt vezető tisztségviselőjével is találkozott - mondta Kocsis. Azóta kiderült, hogy az egyik ilyen politikus Mesterházy Attila, az MSZP egykori elnöke volt. Ő éveken keresztül alelnöke, majd elnöke volt a NATO parlamenti közgyűlésének, így Tseber számára igazi kincsesbányának ígérkezett Mesterházy kapcsolatrendszere.

Közös utazás Magyar Péterrel

Nem mellékes körülmény, hogy Tseber Roland Magyar Péterrel is jó viszonyt ápolt. Ismert, Magyar Péter tavaly nyáron ukrajnai útjáról több platformon is rendszeresen beszámolt, és folyamatosan osztott meg fényképeket a háború sújtotta keleti szomszédból. A Tisza Párt elnöke azonban nem egyedül látogatott Ukrajnába, vele tartott Tseber Roland is, aki a kárpátaljai katonai közigazgatás egyik magas rangú tisztje, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, valamint a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által alapított Nép Szolgája párt tagja.

Az ukrán kémbotrány kirobbanásáról részletesen ebben a cikkünkben írtunk.

Borítókép: Földre visznek egy férfit a TEK-esek 2025. május 9-én késő délután a Ferenciek terénél (Fotó: Hatlaczki Balazs)