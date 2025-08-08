Hallgat az ELTE a Fleck-botrányról

Hallgatással próbálja megvédeni a kijelentései következményeitől Fleck Zoltán baloldali jogtudóst az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE). A felsőoktatási intézmény továbbra sem hajlandó elhatárolódni Fleck Zoltán azon kijelentésétől, miszerint Magyarországon nem kormányváltásra, hanem forradalomra és a köztársasági elnök fenyegetésére van szükség.

Fleck Zoltán beszédet mondott a gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Magyar Nemzet érdeklődésére szűkszavúan csak annyit közölt az intézmény, hogy „az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara nem kommentálja munkatársainak magánemberként kifejtett véleményét”. Lapunk ezt követően arra volt kíváncsi, hogy az ELTE oktatóinak és hallgatóinak magánvéleményét akkor is megengedhetőnek tartják-e, hogyha azokban szélsőséges nézeteket fogalmaznak meg. Emellett azt is tudni szerettük volna, milyen feltételeknek kell teljesülniük, hogy egy oktató vagy hallgató ellen vizsgálatot kezdeményezzenek a kijelentései folyományaként.

Mint lapunk megírta, az ELTE jogi karának az oktatója arról beszélt a Tisza Párt egyik rendezvényén, hogy meg kell fenyegetni a köztársasági elnököt.

Én azt gondolom, hogy ha egy ellenzéki párt nyer a választásokon, (…) azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol (könnyen mondom, mert nem vagyok politikus, tehát nem az én felelősségem!), ahol ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt – konkrétan a köztársasági elnököt (…) Le fogom tagadni ezt

– így indította felhívását Fleck Zoltán.

Majd így folytatta:

Forradalomra van szükség, és nem kormányváltásra.

Fleck hozzátette:

Közjogilag az történhet, hogy a köztársasági elnök, mivel nincs kötve ahhoz, hogy a többségi frakció vezetőjének adjon kormányzati megbízást, a vesztes párt vezetőjének adja a kormányzati megbízást. Ezt megteheti. Természetesen nem fogja megszavazni a parlament ezt a miniszterelnököt. Aztán még egyszer próbálkozik, megint nem, és akkor feloszlatja a parlamentet, és új választásokat ír ki. Na de el tudjuk képzelni, hogy egy győztes választás után az emberek ezt hagyják?

Másokkal nem ilyen megengedő az ELTE

A Magyar Nemzet olvasói is emlékezhetnek arra, hogy az ELTE nem mindig védte ilyen vehemensen oktatói magánvéleményét.