Kocsis MátéFideszZebra Digitális Polgári Kör

Egyre többen lépnek be a Zebrába, Kocsis Máté bejelentést tett

Már hatezren vannak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 21:03
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI
– A Zebra nem tétlenkedett! 

Már hatezren vagyunk, csatlakozz te is

 – írta közössági oldalán Kocsis Máté.  

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője nemrég jelentett be, hogy hivatalosan is bejegyezték a Zebra digitális polgári kört. Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy a kör nyitott mindenki előtt, aki elutasítja a „liberális álhíreket és a kettős mércét”.

A Zebra digitális polgári körnek tagja egyébként lapunk publicistája, Bayer Zsolt is, de a volt kézilabdázó, Görbicz Anita vagy az énekesnő, Tóth Gabi is az alapítói között van. 

 

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából

A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…

