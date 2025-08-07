Polgári KörökzebraOrbán Viktor

Orbán Viktor: „Én a Zebrákhoz csatlakozom. Viszem a szakértőmet, Gáspár Győzőt is” + videó

Több kormánytag is elárulta, melyik digitális polgári körhöz fognak csatlakozni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 18:29
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában arról kérdezték a kormány tagjait, az első számú digitális polgári körön kívül melyekhez fognak csatlakozni. – A zebráshoz, mert a Kocsis Máté tegnap megkért. Megtiszteltetésnek tekintettem, és mint „fake news killer”, ott a helyem – válaszolta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is már csatlakozott egyhez. – Engem a Schmidt Mari hívott, úgyhogy neki nem merek nemet mondani – jegyezte meg. Vitályos Eszter kormányszóvivő emlékeztetett: ő már alapított egyet a Nők a bántalmazás ellen elnevezésűt. Tuzson Bence igazságügyi miniszter is egy sajátot szeretne csinálni, és elmondása szerint abba vár mindenkit, aki Dunakeszi környékén lakik.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter többféle DPK-ban is benne van, de egy Gödöllői-dombsághoz kötődőbe is belép majd a lokalitás jegyében. Végül a kormányfő is megszólalt: „Nagy a választék, még nem tudom, a zebrák érdekelnek”. 

A miniszterelnök bejelentését a kör alapítója, Kocsis Máté közösségi oldalán üdvözölte.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

