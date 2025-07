Lánczi András a digitális polgári körökről: A jobboldalnak szüksége van egy intellektuális talapzatra

Lánczi András szerint ezt kiemelten fontos figyelembe venni a választási kampányban, amikor a kihívó nem válogat az eszközökben. – Amikor ilyen fenyegetéssel kell szembenézni, akkor nagy szükség van bátorságra és a hitre abban, hogy az ügy, amit mi képviselünk, amellé oda lehet állni – hangsúlyozta. Mint fogalmazott, a lelkünk legmélyén tudnunk kell,

az igazság nálunk van.

Az egyes számú digitális polgári kör

Mint arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor szombati beszédében jelentette be a digitális polgári körök létrehozását, amelyet „a civil szféra kiemelkedő képviselőivel” együtt hoznak létre. A beszéde után elérhetővé vált a digitális polgári körök honlapja is, amelyen az is látható, hogy kik az egyes számú digitális polgári kör tagjai:

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke

Miklósa Erika opera-énekesnő

Nagy Elek üzletember

Partos Bence pszichológus

Baji Balázs gátfutó

Nagy János államtitkár

Lánczi András filozófus

Dopeman rapper

Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója

Máthé Zsuzsanna újságíró

Bán Mór író

Schmidt Mária történész

Rákay Philip producer

Balatoni Katalin neveléstudományi kutató

Kavecsánszki Ádám, a PMA elnök-igazgatója.

Emlékezetes, Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében hangsúlyozta: a DPK megalakításának van választási jelentősége, de jóval túlmutat azon. – Önök is észrevehették, hogy az elmúlt másfél évtizedben valami megváltozott a világban – mondta, majd hozzátette: ami ebben sajátosan magyar, az a trollkodás, a durvaság. Aki nem liberális, azt megalázzák, az erre épülő digitális körök uralják a teret.

– Tudomásul kell venni, hogy egy közösség digitális lábbal működik, a hazaszeret kultúráját kell létrehozni. A tiszás erővel szemben már létrehoztuk a Harcosok Klubját, de kell egy tér azoknak is, akik nem akarnak a politikai síkon részt venni ebben. A nemzeti szuverenitás szempontjából is van jelentősége, a háborúpártiak már ott garázdálkodnak a digitális térben, erre kell nemzeti digitális algoritmus – hangsúlyozta Orbán Viktor.