Kézilabdázóink touchdownra játszottak a vb-n, Golovin nem értette

Két sima győzelme után hétfőn a B jelű négyes utolsó mérkőzésén a szintén hibátlan Svájccal csapott össze a magyar válogatott a női kézilabda-világbajnokságon, a tét a csoportelsőség volt. Az első tíz perc köszönőviszonyban sem volt Golovin Vlagyimir elképzeléseivel, ennek az első időkérésekor hangot is adott. Csak az elején a mieink, aztán percek alatt 6-2-re elhúztak a helvétek. Válogatottunk végig futott az eredmény után az egész félidőben, és amikor végre felzárkózott, az egyenlítés kapujában, fontos pillanatokban rendre hibáztunk, a szünetben 14-13 volt az állás oda.

Csíkos Luca (balra) és Hársfalvi Júlia a női kézilabda-világbajnokság Magyarország–Svájc csoportmérkőzésén Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A második játékrészre viszont már mintha egy másik magyar csapat jött volna ki, mégis jó ideig eltartott, míg átvettük a vezetést, csak az 51. percben sikerült. Onnantól viszont nem volt megállás, volt egy 9-1-es rohamunk, és 32-25-re behúztuk a nehéz mérkőzést.

Golovin Vlagyimir: Nem haragszom a lányokra

– Az első félidő olyan volt, mintha touchdownt akartunk volna bevinni – állapította meg Golovin Vlagyimir az M4 Sport kamerái előtt.

Nem mertünk lőni, akinél a labda volt, inkább továbbadta, így helyzetek sem alakultak ki. Amikor meg igen, akkor elkapkodtuk. A félidő végére kezdtük levetkőzni magunkról a görcsösséget. Volt egy-egy jó pillanat, egy-egy védés, így sikerült felzárkózni, és amiről a mérkőzés előtt is beszéltünk, végül bedaráltuk őket, lehetett látni, hogy elfáradtak a második félidőre.

Nem szeretek kiemelni senkit, de volt olyan szakasz, amikor Vámos Petra átbillent, és akkor megnyugodtunk. Már hasonlított saját magára, ugyanolyan sebességgel tudta továbbvinni a labdát, helyzeteket, heteseket hoztunk össze. Kicsit már kinyílt az olló, vezettünk három góllal, utána jött Keti (Klujber Katrin – a szerk.) a két góljával.

A játékosai is csak emberek, nem haragszik rájuk az elkövetett hibákért. – De vannak olyan dolgok, amelyekre muszáj emlékezni a 60. percben is – mutatott rá a szövetségi kapitány, aki egygólos győzelmet is aláírt volna. – Lépcsőről lépcsőre haladunk, most az első emeleten vagyunk, de három emeletes a ház.