kézilabda-vbSvájcmagyar válogatott

Kézilabdázóink touchdownra játszottak a vb-n, Golovin nem értette

Egy döcögős félidőt követően a másodikra már összeszedte magát a magyar válogatott hétfői, Svájc elleni meccsén. Ennek magabiztos, 32-25-ös győzelem és csoportelsőség lett a vége a Hollandiában és Németországban zajló női kézilabda-világbajnokságon. Golovin Vlagyimir és Klujber Katrin értékelték a magyar válogatott teljesítményét.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 23:08
A mérkőzés kezdete nem Golovin Vlagyimir elképzelései szerint alakult, de aztán bedaráltuk Svájcot Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két sima győzelme után hétfőn a B jelű négyes utolsó mérkőzésén a szintén hibátlan Svájccal csapott össze a magyar válogatott a női kézilabda-világbajnokságon, a tét a csoportelsőség volt. Az első tíz perc köszönőviszonyban sem volt Golovin Vlagyimir elképzeléseivel, ennek az első időkérésekor hangot is adott. Csak az elején a mieink, aztán percek alatt 6-2-re elhúztak a helvétek. Válogatottunk végig futott az eredmény után az egész félidőben, és amikor végre felzárkózott, az egyenlítés kapujában, fontos pillanatokban rendre hibáztunk, a szünetben 14-13 volt az állás oda.

Csíkos Luca (balra) és Hársfalvi Júlia a női kézilabda-világbajnokság Magyarország–Svájc csoportmérkőzésén
Csíkos Luca (balra) és Hársfalvi Júlia a női kézilabda-világbajnokság Magyarország–Svájc csoportmérkőzésén Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A második játékrészre viszont már mintha egy másik magyar csapat jött volna ki, mégis jó ideig eltartott, míg átvettük a vezetést, csak az 51. percben sikerült. Onnantól viszont nem volt megállás, volt egy 9-1-es rohamunk, és 32-25-re behúztuk a nehéz mérkőzést.

Golovin Vlagyimir: Nem haragszom a lányokra

– Az első félidő olyan volt, mintha touchdownt akartunk volna bevinni – állapította meg Golovin Vlagyimir az M4 Sport kamerái előtt. 

Nem mertünk lőni, akinél a labda volt, inkább továbbadta, így helyzetek sem alakultak ki. Amikor meg igen, akkor elkapkodtuk. A félidő végére kezdtük levetkőzni magunkról a görcsösséget. Volt egy-egy jó pillanat, egy-egy védés, így sikerült felzárkózni, és amiről a mérkőzés előtt is beszéltünk, végül bedaráltuk őket, lehetett látni, hogy elfáradtak a második félidőre. 

Nem szeretek kiemelni senkit, de volt olyan szakasz, amikor Vámos Petra átbillent, és akkor megnyugodtunk. Már hasonlított saját magára, ugyanolyan sebességgel tudta továbbvinni a labdát, helyzeteket, heteseket hoztunk össze. Kicsit már kinyílt az olló, vezettünk három góllal, utána jött Keti (Klujber Katrin – a szerk.) a két góljával.

A játékosai is csak emberek, nem haragszik rájuk az elkövetett hibákért. – De vannak olyan dolgok, amelyekre muszáj emlékezni a 60. percben is – mutatott rá a szövetségi kapitány, aki egygólos győzelmet is aláírt volna. – Lépcsőről lépcsőre haladunk, most az első emeleten vagyunk, de három emeletes a ház.

A magyar válogatott legeredményesebb játékosa a csapatkapitány, Klujber Katrin volt, aki hat góllal szomorította a svájciakat. A felvetésre, hogy a csapatnak saját magával is meg kellett küzdenie, egyetértett. – Én is így érzem. Mindhárom csoportmérkőzés elején azt éreztem, hogy nem jön meg a játékunk, a ritmus, illetve amit a védekezésben megbeszéltünk. Nagyon nem akart összeállni. Ez ezen a mérkőzésen is látszódott. Nagyon remélem, hogy magunk mögött hagyjuk ezeket a félidőket, amelyeket így kezdtünk, és újult erővel megyünk tovább – mondta bizakodva a Ferencváros jobbátlövője. – 

Valamiért nekem sem ment az első félidőben, nem tudtam túljárni a kapus eszén. Sajnos ez ma így alakult, de most ennél sokkal keményebb mérkőzések jönnek, és nem követhetjük el ezeket a hibákat. Ha egy erősebb ellenfél ellen így kezdünk, nem biztos, hogy be tudjuk hozni.

Nehéz lesz már minden mérkőzés, de a második félidőben már csináltunk szép dolgokat, illetve a védekezés is összeállt hellyel-közzel, még ha nem is a beálló körül, de egyben volt a csapat. A folytatásban erősnek kell lennünk hátul és okosnak támadásban, a kapusok eszén pedig túljárni.

Jön a középdöntő a női kézilabda-világbajnokságon

Az eredményeket tekintve tehát úgy alakult a csoportkör, ahogy abban reménykedtünk. Négy pontot visz magával a magyar válogatott a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjébe, ahol Dánia, Románia és Japán lesz az ellenfele.

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok? 

A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.