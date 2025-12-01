Dánia, Románia – és megvan női válogatottunk harmadik ellenfele is a vb-középdöntőben

Dánia–Japán 36-19, Dánia–Horvátország 35-24, Románia–Japán 31-27, Románia–Horvátország 33-24. Az első két forduló eredményei alapján nehéz lett volna megtippelni, hogy az A csoport 3. fordulójában, a Japán–Horvátország mérkőzésen melyik csapat az esélyesebb.

Eldőlt, hogy Dánia és Románia mellett Japán lesz a magyar válogatott harmadik ellenfele a női kézilabda-vb középdöntőjében (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Az első félidőben kevés gól született és az eredmény végig szorosan alakult. 10-8-as vezetésüknél emberelőnyben a horvátok nagy esélyt szalasztottak el, az ázsiaiak egyenlítettek szünetre 10-10-re. Japán a második félidőben aztán a hét a hat elleni támadójátékkal felőrölte a horvátokat, egyre jobban elhúzott, végül teljesen megérdemelten 25-19-re győzött és Dánia, valamint Románia mögött harmadikként bejutott a középdöntőbe.

Japán két éve Dániát is legyőzte a kézilabda-vb-n

Meglepetés? Nem, inkább ez a papírforma. Japán régi motoros a női kézilabda-világbajnokságon, 2019-ben tizedik, 2021-ben tizenegyedik lett, de két éve is okozott meglepetést.

A csoportkörben Németországtól egy (31-30), Lengyelországtól pedig két góllal (32-30) kapott ki, a középdöntőben aztán általános elképedésre legyőzte Dániát (27-26) és Szerbiát is (22-20), igaz, ez is kevés volt az üdvösséghez, nem jutott be a negyeddöntőbe és végül a 17. helyen zárta a tornát.

Jó-e a magyar válogatottnak, hogy Japán jutott tovább?

Mielőtt elmerülnénk az esélylatolgatásban: mindennél fontosabb, hogy a magyar válogatott 20.30-tól győzze le Svájcot is és négy ponttal lépjen tovább a középdöntőbe. Ahol a következő három ország lesz tehát a további három ellenfele:

Dánia

Románia

Japán

Ez egyelőre inkább erősorrend, a menetrend még nem ismert.

Nos, Japánnal szemben a horvátoknak talán jobban örültünk volna, ők aligha okoztak volna problémát Golovin Vlagyimir csapatának. Elméletileg Japán ellen is kötelező a győzelem, de azért nem árt az óvatosság, a kellemetlen ázsiai stílussal meg kell birkózni. A papírforma alapján a románok elleni meccsen múlik majd, hogy ott leszünk-e a legjobb nyolc között.

A magyar válogatott így készült a Svájc elleni mérkőzésre: