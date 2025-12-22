Rendkívüli

"Az a jó, ha az emberek gőzölgő aszfalton mennek szavazni" – Orbán Viktor átadta Magyarország új autópályáját

Mesés hozamot könyvelhetett el, aki ebbe a nemesfémbe fektette pénzét idén

Még véget sem ért az év, de már most megállapítható, hogy idén történelmi magasságokat ostromol a két hagyományosan befektetési menedékként elkönyvelt nemesfém. A geopolitikai bizonytalanságok táplálta aggodalmak rekordszintre lökték mind az arany, mind pedig az ezüst tőzsdei jegyzési árát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 11:00
Forrás: Shutterstock
Az arany ára hétfőn először lépte át a 4400 amerikai dolláros szintet unciánként, ezzel új történelmi rekordot állított fel. A nemesfém drágulását elsősorban az Egyesült Államokban várható kamatcsökkentések, a fokozódó geopolitikai feszültségek, valamint az erős jegybanki és befektetői kereslet táplálja. Az arany spot jegyzése hétfő délelőtt nyolc órakor unciánként 4414,53 dolláron állt, 1,65 százalékos emelkedéssel. Az elért legmagasabb szint 4420,35 dollár volt. Idén az ezüst ára is meredeken emelkedett; egy uncia ezüst hétfőn megközelítette a 69,50 dollárt, ami szintén rekordközeli szint, éves szinten pedig mintegy 140 százalékos drágulást jelent.

arany
A geopolitikai kockázatok tovább erősítik az arany befektetési menedék szerepét
 Fotó: Shutterstock

Elsősorban a geopolitikai kockázatok fűtötték az arany és ezüst befektetéseket

Az arany ára az év eleje óta közel 68 százalékkal emelkedett, és a jelenlegi adatok alapján 1979 óta a legnagyobb éves nyereség felé tart, amikor a nemesfém ára több mint 120 százalékkal nőtt. A nemzetközi piacokon az árfolyamemelkedést erősíti, hogy a befektetők jelenleg két amerikai kamatcsökkentést áraznak a jövő évre, az infláció enyhülésére és a munkaerőpiac gyengülésére utaló jelek alapján – írta piaci összefoglalójában a Reuters. A befektetők a héten esedékes amerikai GDP-előzetes adatokra várnak, amelyek további iránymutatást adhatnak a Federal Reserve monetáris politikájáról.

A geopolitikai kockázatok szintén erősítik az arany „befektetési menedék” szerepét. Ezek közé tartozik, hogy 

az Egyesült Államok újabb hajót vett megfigyelés alá Venezuela közelében, miután ebben a hónapban már két tartályhajót lefoglalt, valamint hogy Ukrajna a Földközi-tengeren először hajtott végre támadást egy orosz tanker ellen.

Az arany idei raliját a jegybankok kiemelkedően magas vásárlásai és az ETF-eszközökbe irányuló tőkebeáramlás is támogatja. York Tetzlaff, a német Fachvereinigung Edelmetalle szakmai szövetség vezetője szerint 

2025-ben a reálkamatok alakulása, a gyengébb amerikai dollár és a tartós geopolitikai bizonytalanság állt a drágulás középpontjában, miközben a központi bankok – különösen Kína, Törökország és Lengyelország – jelentősen növelték aranytartalékaikat.

Hatalmasat ralizott idén az ezüst – és még nincs vége az évnek

Ugyanakkor sokkal izgalmasabb tőzsdei pályát járt be az ezüst idén, ugyanis ennek a nemesfémnek az ára márciustól, de különösen októbertől, meredeken emelkedett: egy uncia ezüst hétfőn megközelítette a 69,50 dollárt, ami szintén rekordközeli szint, éves szinten pedig mintegy 140 százalékos drágulást jelent. Az idei teljesítmény alapján az ezüst a legjobban teljesítő nemesfém volt, túltett az aranyon is.

December elején forintba átszámolva az ezüst grammonként elérte a 670 forintos árat
Fotó:  Shutterstock

Idén január másodikától, december negyedikéig az ezüst árfolyama 94 százalékos hozamot generált a befektetőknek, míg az arany 57 százalékos hozamot produkált ugyanezen időszak alatt. A két nemesfém árfolyama októberig együtt mozgott, ám a hónap közepén nagyon markánsan elvált egymástól és az ezüst hatalmas ralliba kezdett, megdöntve minden korábbi rekordot. December elején forintba átszámolva az ezüst grammonként elérte a 670 forintos árat, amely nagyjából megegyezett a korábbi 2026-ra várt 64 dolláros unciánkénti árral. Ám az ezüst unciájáért már most majdnem 70 dollárt kérnek.

A kettő közül az utóbbi a volatilisebb, az arany stabil és kiegyensúlyozott árfolyammozgásokat produkál. Az ezüst sokkal inkább használt nemesfém az iparban, vagyis az árfolyama nem pusztán a befektetői szeszélyeknek van kitéve. A termék ára függ az ipari igények alakulásától és persze a világgazdasági növekedéstől. Az ezüst jól használható

  • az elektronikában (az arany is), 
  • a megújuló energiában,
  • és nem utolsósorban nagy mennyiségben készül belőle ékszer, 

mert az ára miatt könnyebben hozzáférhető a lakosság számára, mint az arany.

A nemesfémek ára a következő időszakban is magas szinten maradhat

Az idei nemesfém árfolyamnövekedése sokakat vonzott a piacra a könnyű hasznonszerzés miatt. Az ezüst ebből a szempontból befektetőbarát volt, hiszen márciusban a kedvező árfolyamelőrejelzések mellett beszállópozíciót kínált, a kronológia szerint március negyedikén az ezüst unciánkénti ára pont ugyanannyi volt, mint január másodikán. Nemcsak az év első kereskedési napján, hanem az év első negyedévében beszállók is ugyanazt a hozamot kapták. Ez pedig ritka egy olyan piacon, ahol pontosan lehetett tudni, hogy az árak felfelé mennek.

A kilátásokkal kapcsolatban a szakértők többsége szerint a nemesfémek ára a következő időszakban is magas szinten maradhat. A Fachvereinigung Edelmetalle és a World Gold Council várakozásai szerint a csökkenő kamatvárakozások, a jegybanki kereslet és a geopolitikai bizonytalanságok stabil alapot nyújtanak az arany árának, bár rövid távon erőteljesebb ingadozások sem zárhatók ki.

