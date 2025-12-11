Hová és hogyan érdemes ma egymillió dollárt befektetni? - itt van a profik válasza

Azok a befektetők, akik ma azt mérlegelik, hová tegyenek 1 millió dollárt, egyszerre néznek szembe változó jegybanki politikákkal, háborúkkal és növekvő geopolitikai kockázatokkal. A nagy befektetési házak stratégái mégis viszonylag egyszerű üzenetet fogalmaznak meg: maradjanak bent a piacokon, maradjanak diverzifikáltak, és hosszú távú, strukturális trendekre – például az ipari beruházásokra és a minőségi kötvényekre – építsenek.
A CNBC Pro több tapasztalt vagyonkezelőt kérdezett meg arról, hogyan osztanának el ma 1 millió dollárt különböző kockázati profilú ügyfelek számára.
Mérsékelt kockázat: klasszikus 60–40, modern köntösben
A kiegyensúlyozott, mérsékelt kockázatvállalású befektetők számára a Citi Wealth szerint nincs ok a visszahúzódásra: portfóliójuknak teljes mértékben befektetve kell maradnia, a hátteret a stabil jövedelmi kilátások és az AI-vezérelt tőkeberuházási ciklus adják.
Lui Chee Ming, a Citi Ázsia déli régiójának befektetési tanácsadási vezetője egy több eszközosztályból felépített, diverzifikált portfóliót tart ideálisnak. Az 1 millió dolláros vagyon esetében a következő megosztást vázolta:
- 60% részvény,
- 37% fix kamatozású eszköz (kötvények),
- 2% árupiaci eszköz, elsősorban arany fedezeti céllal,
- 1% készpénz likviditási tartaléknak.
A részvényrészen belül a Citi láthatóan az Egyesült Államokra tesz:
- 38 százalékpontot az amerikai nagyvállalatok kapnak,
- 13-at a fejlett, nem amerikai piacok,
- 9-et a feltörekvő országok – enyhe felülsúlyozással Európában és Kínában, ahová a tőkeáramlások a szakértők szerint egyre inkább elindulnak az USA-ból.
Lui a mesterséges intelligenciát „korunk legfontosabb strukturális növekedési trendjének” nevezi. Az értékelések túlárazottságával kapcsolatos félelmeket elismeri, mégis arra számít, hogy a „termelékenységi forradalom” és a lazuló monetáris politika együtt támogatja majd a hozamokat.
Chris Fasciano, a Commonwealth Financial Network vezető piaci stratégája szintén a 60–40-es keretrendszerre épít, de szerinte eljött az idő, hogy a portfóliók „szélesebbé” váljanak. Úgy látja, a nemzetközi részvények – különösen Európa az újjáinduló fegyverkezési ciklus és infrastruktúra-fejlesztések miatt – végre érdemi felzárkózási esélyt kaphatnak.
