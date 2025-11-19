Megvan, mibe teszik a pénzüket a magyarok – ezeket a befektetéseket keressük

Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Az év végi pénzügyi döntések idején a magyar lakosság megtakarítási szokásai látványosan átalakulnak. A legtöbb háztartás most hozza meg az idei adójóváírások maximalizálásával, a jövő évi befektetési megtakarítást érintő terveikkel vagy éppen az ünnepi kiadásokkal kapcsolatos pénzügyi döntéseket. Kiderült, az is, hogy a személyi jövedelemadó alól mentességet élvező édesanyák mennyi megtakarítást terveznek.

2025. 11. 19. 12:55
Az szja-mentességgel felszabadult pénz egy részét megtakarítják a családok. Forrás: Shutterstock
A magyar lakosság háromnegyede a fix hozamú megtakarításokat keresi, és egyre fontosabb a befektetésnél jelentkező költségek minimalizálása – derült ki többek között a Groupama Biztosító országos reprezentatív kutatásából. Az szja-mentességgel érintett édesanyák többletjövedelmének közel negyven százalékából pedig új befektetés lehet. A felmérés rávilágított, hogy a megtakarítások kiválasztása során jelenleg a biztonság és a kiszámíthatóság az elsődleges szempont a felnőtt magyar lakosság körében, ez fontosabb a hozam mértékénél is.

Év végén érdemes átgondolni a megtakarítás formáit az szja-mentességet élvező családoknak is. Fotó: Shutterstock

A kutatás szerint a pénzügyi tudatosság erősödése mutatkozik abban, hogy a korábbi felmérésekhez képest egyre többen vizsgálják meg alaposabban, hogy milyen költségekkel jár egy adott befektetési forma kiválasztása. A szakértők szerint meglepő az, hogy mindössze a megkérdezettek 17 százaléka sorolta a legfontosabb öt szempont közé, hogy a kiválasztott befektetéshez járjon valamilyen állami támogatás, például adójóváírás. A korábbi években lezajlott digitális forradalom ellenére a többség még mindig a személyes tanácsadást (56 százalék) preferálja az önállóan végzett online ügyintézéssel (44 százalék) szemben, ha befektetési döntést kell hozni. A gyerekkel élőknek ugyanakkor az átlagnál fontosabb az online ügyintézés lehetősége.

 

Mit figyelünk a megtakarítás választásakor? 

A legfontosabb szempont a megtakarítási forma kiválasztásakor: 

  • Rugalmas hozzáférés – minden ötödik válaszadónál ez volt az elsődleges szempont. 
  • A magas hozam szintén jelentős előny, de kockázatot kevesen vállalnának cserébe. 
  • A magasabb jövedelműek már nyitottabbak a kockázatvállalásra a kedvezőbb hozam érdekében. 
  • A többség nem tud vagy nem akar hosszú távra elköteleződni, inkább a rövid lejáratú megtakarítási formákat keresik. 
  • A forintalapú befektetések pedig továbbra is népszerűbbek a devizaalapúakkal szemben. 
  • Forintalapú befektetést 74 százalék választ.


Az szja-mentességből új megtakarítások

A válaszok alapján a nők ötöde gondolja, hogy jogosult vagy a közeljövőben jogosult lesz a többgyermekes anyák szja-mentességére. Érdekesség, hogy a változással érintettek átlagosan a többletjövedelmük 38 százalékát tervezik félretenni. Azzal kapcsolatban, hogy ez az új kedvezmény hogyan fogja érinteni az adóvisszatérítést is nyújtó nyugdíjmegtakarítási formák népszerűségét, már vegyesebb kép rajzolódik ki. Az érintett válaszadók több mint egyharmada az adójóváírás nélkül – amire értelemszerűen már nem lesznek jogosultak – nem tartja vonzónak a hagyományos nyugdíjmegtakarításokat, ugyanakkor negyedük arra számít, hogy az adómentességnek köszönhetően nagyobb összeget tudnak majd nyugdíjcélra félretenni. Füzes Edit, a Groupama Biztosító lakossági személybiztosítási termékmenedzsment vezetője úgy értékelte: a lakosság kezd elmozdulni a rugalmasabb megtakarítási formák irányába. Ez azt jelenti, hogy sokan nem kívánnak hosszú távra, egy minden hónapban fix összeg befizetésére kötelező befektetési formát választani. Megtartják maguknak a döntés lehetőségét, hogy az éppen aktuális pénzügyi helyzetükhöz mérten válasszák meg a félretenni kívánt összeg nagyságát. Ugyanakkor a befektetés gyarapodása kapcsán biztosra akarnak menni az ügyfelek, a garantált hozamokat keresik a legtöbben.


Befektetés ajándékba

Az ünnepekre készülődés jegyében arra is kíváncsiak voltak a felmérésben, hogy milyen, az értékét legalább őrző vagy a másokról való gondoskodást szem előtt tartó ajándékozási formákban hisznek a magyarok. Hogy mennyire népszerű ajándékozási formáról van szó, jelzi, hogy a felmérés szerint a lakosság harmada adott már olyan ajándékot, amely hosszú távon is megőrzi értékét. A legnépszerűbbek továbbra is az ékszerek, de egyre többen döntenek modern, pénzügyi tudatosságot tükröző megoldások mellett. Míg korábban a befektetési aranytömbök vagy a betétkönyvek számítottak klasszikus értékőrző ajándéknak, ma már jóval népszerűbb indulótőkét ajándékozni valamilyen megtakarításhoz. Ez a tendencia azt mutatja, hogy a magyarok körében erősödik az a szemlélet, miszerint az ajándékozás nemcsak az örömszerzésről, hanem a jövőről való gondoskodásról is szólhat.

