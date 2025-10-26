nyugdíjpénztáriszemponttagdíj

Tavaly húszmilliárdot hozott a konyhára – érdemes ellenőrizni a nyugdíjpénztári befizetéseket

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetések összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki lehessen használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu.

2025. 10. 26.
Az év utolsó hónapjai fontos időszaknak számítanak az önkéntes nyugdíjpénztári tagok szempontjából: ekkor még adott a lehetőség arra, hogy újabb befizetésekkel növeljük vagy akár maximalizáljuk az azok után járó személyi jövedelemadó-visszatérítés mértékét – hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu.

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások után – ami lehet tagi befizetés vagy munkáltatói tagdíj-hozzájárulás is – egy adott évben a befizetett összeg húsz százalékát, de legfeljebb 150 ezer forintot írnak jóvá a pénztári egyéni számlán. Ennek alapján az adó-visszatérítés teljes kihasználásához évi 750 ezer forint befizetés szükséges.

A 150 ezer forintos felső határ az egészségpénztári befizetésekre is vonatkozik: ha viszont valaki egészség- és nyugdíjpénztári tag is, akkor ez a kettőre együtt érvényes. Szintén fontos figyelembe venni – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a portál szakértője –, hogy az adó-visszatérítés nem osztható meg az egyes pénztárak között, tehát ha valaki az egészségpénztári és a nyugdíjpénztári számlájára is befizetett egy adott évben, eldöntheti, hogy a kettő közül melyikre kéri az adó-visszatérítést. 

Többféle nyugdíj-megtakarítás meglétekor pedig összesen 280 ezer forint adó-visszatérítés járhat.

A BiztosDöntés.hu írása szerint azt is nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a nyugdíjpénztári adó-visszatérítés nem minden esetben automatikus. Ha valaki csak egy nyugdíjpénztárnak tagja, és a megelőző évben már nyilatkozott az adó-visszatérítésről, az adott évi befizetés is automatikusan bekerül az adóbevallás tervezetébe, és a következő évben minden további teendő nélkül érkezik a jóváírás. Ha viszont új pénztártagról van szó vagy valaki több pénztárnak is tagja, a bevallásában rendelkeznie kell arról, hogy melyik pénztári számlára kéri a visszatérítés összegét. Ha pedig a pénztártag valami miatt nem rendelkezik a visszatérítésről, a következő öt évben még adott a lehetőség arra, hogy ezt megtegye.

 

