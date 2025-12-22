Lázár János válasza a tiszás cenzúrára: Éljen a sajtószabadság!

„Most épp a Bors című újságnak a betiltott példányát olvasom, hiszen szamizdat lett az igazságból. […] Igazán megdöbbentő, hogy Magyarországon 2025-ben egy bíró úgy dönt, hogy betiltja az igazságot és betiltja az újságot. Milyen szerencse, hogy a magyar bírók, azok függetlenek. Ez azt jelenti, hogy csak a Tiszának nyalnak” – fogalmaz Facebook-videójában Lázár János, Magyarország építési és közlekedési minisztere.

Mint arról lapunk beszámolt, újabb vörös vonalat lépett át Magyar Péter. Kocsis Máté tájékoztatása szerint ugyanis miután a Tisza elnöke nemrég pert vesztett az Index ellen a Tisza megszorítócsomagja kapcsán, fogta magát, és durván megfenyegette a bíróságot.

Magyar Péterék betiltanának egy újságot, mert az beszámol a baloldali megszorítócsomagról Fotó: Bors

A frakcióvezető felhívta a figyelmet,hogy a Magyar Péterék megszorítócsomagját bemutató újság ellen éppen egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és a budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található nőével.

A Bors különszámát, amely a Tisza Párt megszorítócsomagját mutatja be (és amelynek tartalma korábban már megjárta más ügyben a bírói fórumot), betiltatták.

A Fővárosi Törvényszék közleményben jelezte: határozottan visszautasítanak minden olyan megnyilvánulást, amelyben bíráit elfogultsággal vádolják. Szerintük az ilyen eljárások alkalmasak arra, hogy aláássák a bíróságokba vetett közbizalmat.

A Magyar Nemzetnek Ifj. Lomnici Zoltán elmondta: sértheti a sajtószabadságot Magyar Péter Bors elleni hadjárata. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint pedig példátlan és aggályos, hogy a Fővárosi Törvényszék a Bors különszámának betiltását kezdeményezte a Tisza Párt adóterveiről szóló írások miatt. A szervezet úgy látja: a sajtószabadság védelmében helyes lépés volt, hogy a lapszám online formában is megjelent.