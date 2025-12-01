Idegtépő végjáték után folytatódott a magyar válogatott diadalmenete

A magyar férfi kosárlabda-válogatott kiválóan rajtolt a világbajnoki selejtezősorozat pénteki nyitányán. A magyar válogatott fenomenális első negyedet produkált, majd a folyatatásban keményen küzdve végül 89-82-re legyőzte Finnországot Szombathelyen. Az Európa-bajnokság negyedik helyezettje után Gasper Okorn együttese hétfőn vívott újabb vb-selejtezős mérkőzést, immár idegenben. A találkozó azért is kiemelt fontosságú volt a nemzeti csapat számára, mert Finnország megverte Franciaországot, így a magyar válogatott egy újabb győzelemmel a csoport élére is kerülhet.

A magyar válogatott győzelmi reményekkel lépett pályára a Belgium elleni férfi kosárlabda vb-selejtezőn. Fotó: FIBA/Basketball

A magyar válogatott parádésan kezdett Belgiumban

Gasper Okorn együttese az olimpiai ezüstérmes franciákkal, az Európa-bajnoki negyedik finnekkel és a belgákkal vív meg a továbbjutásért. Az első akadály az őszi kontinenstorna meglepetéscsapata volt, a Finnország elleni mérkőzés előtt a magyar csapat két húzóembere bizakodva beszélt az esélyekről, s magyar válogatott be is bizonyította, hogy nem a levegőbe beszélt. Hétfő este viszont már idegenben kellett helytállnia kosarasainknak Belgium csapata ellen, Monsban. Két NBA játékosa van a belgáknak, Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder) és Toumani Camara (Portland TrailBlazers). Egyikőjük sem vállalta az Európa-bajnokságot, természetesen nem voltak ott a keretben, hiszen az NBA idény nem állt le a vb-selejtezők miatt.

Az első három percben nagy elánnal kezdett a hazai csapat, Siebe Ledegen három gyors kosarára Lukács Norbert egy távoli dobással válaszolt (6-3). Egy parádés Somogyi-Lukács akció után Benke tört be és találta meg az alapvonalon belépő Lukácsot, aki nem is hibázta el a ziccert, az első öt percben bátran kezdett a magyar válogatott (9-9). Az utolsó két perchez érve Pallai Tamás büntetőivel már vezetett a sok mozgással játszó magyar csapat a támadásban kapkodó játékot produkáló belgák ellen (12-13).

A finnek elleni győztes meccs legjobbja Perl Zoltán tempójával majd a Falco hátvédjének dudaszóra behulló triplájával három ponttal vezetett Gasper Okorn együttese az első játékrész után (15-18).

Nem ízlett a belgáknak a magyar csapat védekezése, de sajnos szerzett labdák után a magyar játékosok a gyűrű közelében mindig elbizonyalanodtak, nem nem véletlenül volt már csapatszinten öt blokk (!) a belgák neve mellett.