Férfi kosárlabda vb-selejtezőSomogyi Ádámmagyar férfi kosárlabda-válogatottPerl ZoltánBelgiumGasper Okorn

Idegtépő végjáték után folytatódott a magyar válogatott diadalmenete

A Finnország elleni csodálatos hazai győzelem után hétfő este idegenben lépett pályára a magyar férfi kosárlabda-válogatott. Csapatunk a Belgium elleni mérkőzés első két negyede után kilencpontos vezetésre tett szert, majd az utolsó két játékrészben szorossá tették az összecsapást a hazaiak. A magyar válogatott végül óriásit küzdve mégis megnyerte a mérkőzést 87-85-re, és ezzel százszázalékos teljesítménnyel áll a csoportja élén.

Perje Sándor
2025. 12. 01. 22:49
Az utolsó két negyed szorosan alakult, de a magyar válogatott újabb bravúros győzelmet ért el
Az utolsó két negyed szorosan alakult, de a magyar válogatott újabb bravúros győzelmet ért el Forrás: FIBA/Basketball
A magyar férfi kosárlabda-válogatott kiválóan rajtolt a világbajnoki selejtezősorozat pénteki nyitányán. A magyar válogatott fenomenális első negyedet produkált, majd a folyatatásban keményen küzdve végül  89-82-re legyőzte Finnországot Szombathelyen. Az Európa-bajnokság negyedik helyezettje után Gasper Okorn együttese hétfőn vívott újabb vb-selejtezős mérkőzést, immár idegenben. A találkozó azért is kiemelt fontosságú volt a nemzeti csapat számára, mert Finnország megverte Franciaországot, így a magyar válogatott egy újabb győzelemmel a csoport élére is kerülhet.

A magyar válogatott győzelmi reményekkel lépett pályára a Belgium elleni férfi kosárlabda vb-selejtezőn.
A magyar válogatott győzelmi reményekkel lépett pályára a Belgium elleni férfi kosárlabda vb-selejtezőn. Fotó: FIBA/Basketball

A magyar válogatott parádésan kezdett Belgiumban

Gasper Okorn együttese az olimpiai ezüstérmes franciákkal, az Európa-bajnoki negyedik finnekkel és a belgákkal vív meg a továbbjutásért. Az első akadály az őszi kontinenstorna meglepetéscsapata volt, a Finnország elleni mérkőzés előtt a magyar csapat két húzóembere bizakodva beszélt az esélyekről, s magyar válogatott be is bizonyította, hogy nem a levegőbe beszélt. Hétfő este viszont már idegenben kellett helytállnia kosarasainknak Belgium csapata ellen, Monsban. Két NBA játékosa van a belgáknak, Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder) és Toumani Camara (Portland TrailBlazers). Egyikőjük sem vállalta az Európa-bajnokságot, természetesen nem voltak ott a keretben, hiszen az NBA idény nem állt le a vb-selejtezők miatt. 

Az első három percben nagy elánnal kezdett a hazai csapat, Siebe Ledegen három gyors kosarára Lukács Norbert egy távoli dobással válaszolt (6-3). Egy parádés Somogyi-Lukács akció után Benke tört be és találta meg az alapvonalon belépő Lukácsot, aki nem is hibázta el a ziccert, az első öt percben bátran kezdett a magyar válogatott (9-9). Az utolsó két perchez érve Pallai Tamás büntetőivel már vezetett a sok mozgással játszó magyar csapat a támadásban kapkodó játékot produkáló belgák ellen (12-13). 

A finnek elleni győztes meccs legjobbja Perl Zoltán tempójával majd a Falco hátvédjének dudaszóra behulló triplájával három ponttal vezetett Gasper Okorn együttese az első játékrész után (15-18).

Nem ízlett a belgáknak a magyar csapat védekezése, de sajnos szerzett labdák után a magyar játékosok a gyűrű közelében mindig elbizonyalanodtak, nem nem véletlenül volt már csapatszinten öt blokk (!) a belgák neve mellett. 

A magyar válogatott Nate Reuvers ihletett formában játszott a belgák ellen
A magyar válogatott Nate Reuvers ihletett formában játszott a belgák ellen. Fotó: FIBA/Basketball

Ennek ellenére Pongó Marcell passza után Nate Reuvers hárompontosával picit tudta növelni az előnyét a magyar válogatott (15-21). 

A belga időkérés sem segített túl sokat a hazaiakon, főleg úgy, hogy Nate Reuvers sorozatban szerzett tíz (!) pontjával és Somogyi hárompontosával már lassan tíz pontra hízott a különbség a negyed feléhez közeledve (22-31). 

Az utolsó két percben picit megtorpant támadásban a magyar csapat, a spanyol Manresa hátvédje Retin Obasohan első triplájával közelebb lopództak a hazaiak. Gasper Okorn időkérése után Benke Szilárd triplájára Niels Van Den Eynde szintén távolról válaszolt, majd Cseh Botond, a Szeged bedobója első pontjait szerezte a felnőtt válogatottban, révén volt eredményes a magyar csapat, akik kitűnően játszva vezettek az első két negyed után. (36-45).

Szoros lett a vége

A magyar csapat hatékonya dolgozott az első félidőben, főleg a hárompontosok sültek jól (14/9). Bár kevesebb lepattanót szereztek Gasper Okorn játékosai, gólpasszok számában felülmúlták a hazaiakat a magyarok, akik 15 assziszttal álltak húsz percnyi játék után. Ebből a Szolnok bombaformában játszó irányítója Somogyi Ádám egyedül hetet osztott ki a csapattársaknak.

A harmadik negyed két gyors belga kosárral indult, majd Retin Obasohan betörése után időt kért Gasper Okorn (44-45). A tíz-tíz pontos Perl és Benke vezérletével szerencsére ismét sikerült ellépnie picit a vendég magyar csapatnak. Sőt, Perl passza után Lukács a levegőből húzta be a labdát a gyűrűbe, majd Reuvers okos megoldása után megint tízzel vezettek a magyarok (47-57). Somogyi tizenegyedik gólpassza után Meleg Gergő dobott be faulttal együtt egy kosarat. 

Parádézott a magyar csapat támadásban az utolsó két perchez érve, de a belgák így is lőtávolon belül maradtak (55-66).

Benke Szilárd fontos kosarakat dobott a belgák ellen.
Benke Szilárd fontos kosarakat dobott a belgák ellen. Fotó: FIBA/Basketball

Sajnos a negyedik negyed elején megint kisebb rövidzárlat következett be a magyar csapatnál, a belgák Obasohan és Van Den Eynde vezérletével három pontra zárkóztak fel az első három perc után (63-66). Benke Szilárd ziccere, mint egy falat kenyér, úgy kellett, de a belgák nem adták fel, és egy 14-2-es rohanással átvették a vezetést (74-73). Loic Schwartz negyedik triplájára Reuvers válaszolt, majd Perl büntetőivel újra a magyar válogatott vezetett. Schwartz után Reuvers dobott be egy hármast, két perc volt hátra a meccsből (83-82).

Somogyi büntetői után újra a magyar csapat támadhatott egypontos magyar vezetésnél (83-84), de Benke Szilárd kilépett a vonalon túlra, jöhettek a belgák, de nem tudtak betalálni. Reuversszel szemben dobás közben szabálytalankodtak, ráadául tripla közben, így a válogatott légiósa mindhárom büntetőjét bedobta (83-86).

 Az izgalom a tetőfokára hágott, mindössze fél perc volt hátra a meccsből...

Van Den Eynde sikeres betörése után faultoltak a belgák, de Benke Szilárd csak egy büntetőjét értékesítette. Kétpontos magyar előny uán támadhattak a belgák, de Somogyiék kiválóan csapdázták be a sarokban Van Den Eyndét, akinek dobása messze elkerülte a gyűrűt. 

A magyar válogatott így 87-85-re megnyerte a mérkőzést, és kettőből két győzelemmel áll a csoportjában.

A négyes tagja még az olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes Franciaország. A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban.

Férfi kosárlabda, vb-selejtezők, G csoport, 2. forduló

  • Belgium–Magyarország 85-87 ( 15-18, 21-27, 19-21, 28-20)
    Legjobb dobók: Obasohan 31, Schwartz 15, Van Den Eynde 15 illetve Reuvers 26, Benke 19, Perl 14

A Finnország elleni győzelem összefoglalója:
 

 

