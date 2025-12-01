Szijjártó Péter: Ez egy ilyen világ + videó

A külgazdasági és külügyminiszter a videóban hangsúlyozta, hogy Magyarország szoros és jó kapcsolatot ápol Georgiával és annak kormánypártjával, amelyet szerinte a két országot jellemző patrióta, szuverenista és békepárti megközelítés alapoz meg. Szijjártó Péter úgy véli, a nemzetközi liberális média azért bírálja a georgiai vezetést, mert nem követi a nyugati mainstream politikai irányvonalát.

Úgy fogalmazott:

Büszke vagyok arra, hogy nagyszerű kapcsolatunk van Georgiával, a georgiai állampárttal. Büszkék vagyunk arra, hogy itt beszélhetünk az együttműködéséről két patrióta, szuverenista, békepárti kormánynak.

Szijjártó Péter szerint „azt úgy kell tekintened, mint a büszkeség és megtiszteltetés kérdése, hogy a nemzetközi liberális média támad téged, mert ennek oka a patrióta és szuverenista politikai stratégiád.”

Ha a mainstreammel tartasz, ha teljesen összhangban vagy a mainstreammel, ha teljesíted az utasításokat, amik Brüsszelből érkeznek, akkor a nemzetközi média elégedett lesz veled. De akkor nem teszel semmit a hazádért

– mutatott rá.