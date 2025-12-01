Orbán Viktor üzenete Musknál is betalált – már tízmillióan látták + videó

A felvételt Kovács Zoltán osztotta meg X-oldalán, amelyen a magyar miniszterelnök a migráció veszélyeire hívja fel a figyelmet. A videóhoz fűzött kommentárban Kovács így fogalmazott: „A migráció célja a társadalom átalakítása, a lokálpatrióta szavazók lecserélése. Ez a baloldal terve.” Az üzenet egyértelműen rámutatott a kormány álláspontjára, és azonnal felkeltette a nemzetközi figyelmet. A bejegyzés hatása nem maradt el: Elon Musk személyesen osztotta meg a rövid felvételt, így az gyorsan globális közönséghez jutott el.

Orbán Viktor üzenete Musknál is betalált (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A videó megosztásával a vállalkozó – akinek online felülete hatalmas, aktív követőtáborral rendelkezik – tovább növelte a magyar kormány álláspontjának nemzetközi ismertségét.