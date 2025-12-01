Orbán ViktorElon MuskmigrációkormányfőüzenetKovács Zoltán

Orbán Viktor üzenete Musknál is betalált – már tízmillióan látták + videó

Orbán Viktor rövid videója villámgyorsan meghódította a nemzetközi közösségi médiát: Elon Musk, a világ egyik legismertebb vállalkozója, azonnal megosztotta azt saját oldalán. Az első három órában a felvételt már közel négymillióan tekintették meg, mostanra pedig a megtekintések száma tízmillió fölé kúszott.

Sebők Barbara
2025. 12. 01. 20:45
Orbán Viktor üzenete Musknál is betalált Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A felvételt Kovács Zoltán osztotta meg X-oldalán, amelyen a magyar miniszterelnök a migráció veszélyeire hívja fel a figyelmet. A videóhoz fűzött kommentárban Kovács így fogalmazott: „A migráció célja a társadalom átalakítása, a lokálpatrióta szavazók lecserélése. Ez a baloldal terve.” Az üzenet egyértelműen rámutatott a kormány álláspontjára, és azonnal felkeltette a nemzetközi figyelmet. A bejegyzés hatása nem maradt el: Elon Musk személyesen osztotta meg a rövid felvételt, így az gyorsan globális közönséghez jutott el. 

Orbán Viktor üzenete Musknál is betalált
Orbán Viktor üzenete Musknál is betalált (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A videó megosztásával a vállalkozó – akinek online felülete hatalmas, aktív követőtáborral rendelkezik – tovább növelte a magyar kormány álláspontjának nemzetközi ismertségét.

Az eset jól mutatja, hogy a közösségi média szerepe a politikai üzenetek terjesztésében ma már nemcsak hazai, hanem globális szinten is kulcsfontosságú. Egy rövid, jól megfogalmazott videó és egy erős üzenet képes gyorsan eljutni a világ legbefolyásosabb személyeihez, és óriási nyilvánosságot biztosítani. 

Orbán Viktor videója éppen ezt a hatást váltotta ki, hiszen rövid idő alatt tízmillió emberhez jutott el, és Elon Musk közvetítésével nemzetközi figyelmet kapott.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Orbán Viktor nemrég olyan videóval jelentkezett saját közösségi oldalán, amely gyorsan nagy visszhangot és drámai hatást váltott ki. A karácsonyi ünnepekre reflektálva hangsúlyozta: Magyarország biztonságos ország, ahol az állampolgárok és a határok védelme elsődleges. A kormányfő kiemelte, hogy a migráció kezelése komoly költségekkel jár, és az Európai Unió esetleges szankciói ellenére a magyar határvédelem továbbra is prioritás marad.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő (j) és Elon Musk tárgyal a floridai Mar-a-Lagóban 2024. december 9-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu