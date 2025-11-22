migránsOrbán Viktorillegális bevándorlásEurópai Uniómigrációs paktumbüntetéskarácsony

Orbán Viktor korai karácsonyi üzenetétől hangos a közösségi média + videó

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóval üzent a karácsonyi ünnepekről: Magyarország biztonságos ország, ahol az állampolgárok és az ország határai védelmet élveznek. A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy a migráció kezelése súlyos költségekkel jár, és az Európai Unió büntetései ellenére a magyar határvédelem továbbra is prioritás.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 17:44
Orbán Viktor meghitt hangulatú videójából kiderül, hogy Magyarország az ünnepek idején is biztonságos hely Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor meghitt hangulatú videójából kiderül, hogy Magyarország az ünnepek idején is biztonságos és migránsmentes hely. 

Orbán Viktor meghitt hangulatú videójából kiderül, hogy Magyarország az ünnepek idején is biztonságos és migránsmentes hely
Orbán Viktor meghitt hangulatú videójából kiderül, hogy Magyarország az ünnepek idején is biztonságos és migránsmentes hely Fotó: MTI

Brüsszel egymillió eurós napi bírságot szab ki az illegális migránsok távol tartásáért. Mi kifizetjük. A mi és az önök biztonsága érdekében. Jobb, mint félelemben élni. Karácsonykor élvezze Európát úgy, ahogy annak lennie kell, Magyarországon

– fogalmazott a felvételhez fűzött szövegben.

A kormányfő üzenetével arra is emlékeztetett, hogy Magyarország jelentős áldozatot hoz azért, hogy határain kívül tartsa az illegális migránsokat és biztosítsa polgárai védelmét.

A kormány hangsúlyozza, hogy az elmúlt tíz évben a határvédelem költsége elérte a 800 milliárd forintot, amely az ország és az EU külső határainak védelmét, valamint a szervezett bűnözés és az illegális migráció visszaszorítását szolgálta. Orbán Viktor szerint Magyarország a büntetések ellenére is folytatja a szigorú határvédelmet, mert ez a polgárok biztonságának záloga.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu