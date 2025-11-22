Orbán Viktor korai karácsonyi üzenetétől hangos a közösségi média + videó

💶 A Brusselian fine of €1 million/day for keeping illegal migrants out?

✅ We’ll pay it. For our safety, and yours.

☝️ Better than living in fear.

🎄 This Christmas, experience Europe the way it should be, in Hungary. pic.twitter.com/6QapoLSIII — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 22, 2025

A kormány hangsúlyozza, hogy az elmúlt tíz évben a határvédelem költsége elérte a 800 milliárd forintot, amely az ország és az EU külső határainak védelmét, valamint a szervezett bűnözés és az illegális migráció visszaszorítását szolgálta. Orbán Viktor szerint Magyarország a büntetések ellenére is folytatja a szigorú határvédelmet, mert ez a polgárok biztonságának záloga.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)