Orbán Viktor korai karácsonyi üzenetétől hangos a közösségi média + videó

Orbán Viktor meghitt hangulatú videójából kiderül, hogy Magyarország az ünnepek idején is biztonságos és migránsmentes hely.
Brüsszel egymillió eurós napi bírságot szab ki az illegális migránsok távol tartásáért. Mi kifizetjük. A mi és az önök biztonsága érdekében. Jobb, mint félelemben élni. Karácsonykor élvezze Európát úgy, ahogy annak lennie kell, Magyarországon
– fogalmazott a felvételhez fűzött szövegben.
