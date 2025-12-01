Orbán Viktorbankárcsomag

Orbán Viktor is reagált a karmelitába bekerült tiszás megszorítócsomagra + videó

A miniszterelnök Brüsszelben már olvasta ezeket a javaslatokat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 20:30
Orbán Viktor Forrás: Facebook
Közösségi oldalára tett fel egy videót a miniszterelnök. Orbán Viktor a karmelita folyosóján elhangzó kérdésre reagálva beszélt a kiszivárgott újabb baloldali megszorítócsomagról, amelyet – ahogy fogalmazott – már ő maga is átolvasott. A miniszterelnököt azzal szólították le: „Olvasta a tiszás megszorítócsomagot? Elég súlyos.” Orbán Viktor erre úgy felelt: „Nem lehet megjegyezni, de olvastam már.” Szerinte az anyag egyik visszatérő eleme, hogy „minden mögött Brüsszel van.”

A megszorítócsomag tartalmáról kijelentette: „Egész extrém áfaemelés” szerepel benne, és azt is hozzátette, hogy a dokumentumban olvasható állítások önmagukban is súlyosak.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ismeri a csomag mögött álló gazdaságpolitikusokat. Mint fogalmazott, egyikük „egy bankár, az Ersténél dolgozik”, és korábban neki is államtitkára volt. „Egy-másfél év után tettem ki” – jegyezte meg, hozzátéve: 

„Okos ember, ismeri a számokat, de az emberek közé nem szabad engedni. Ennek a lenyomata ez itt.”

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

                     
        
        
        

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

