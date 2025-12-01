Orbán Viktor is reagált a karmelitába bekerült tiszás megszorítócsomagra + videó

Közösségi oldalára tett fel egy videót a miniszterelnök. Orbán Viktor a karmelita folyosóján elhangzó kérdésre reagálva beszélt a kiszivárgott újabb baloldali megszorítócsomagról, amelyet – ahogy fogalmazott – már ő maga is átolvasott. A miniszterelnököt azzal szólították le: „Olvasta a tiszás megszorítócsomagot? Elég súlyos.” Orbán Viktor erre úgy felelt: „Nem lehet megjegyezni, de olvastam már.” Szerinte az anyag egyik visszatérő eleme, hogy „minden mögött Brüsszel van.”

A megszorítócsomag tartalmáról kijelentette: „Egész extrém áfaemelés” szerepel benne, és azt is hozzátette, hogy a dokumentumban olvasható állítások önmagukban is súlyosak.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ismeri a csomag mögött álló gazdaságpolitikusokat. Mint fogalmazott, egyikük „egy bankár, az Ersténél dolgozik”, és korábban neki is államtitkára volt. „Egy-másfél év után tettem ki” – jegyezte meg, hozzátéve: