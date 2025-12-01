Menczer TamásUkrajnacsicskamédia

Menczer Tamás beleállt az újabb tiszás hazugságba: itt az igazság az ebadóról

Van egy kis különbség az önkormányzatok által kivethető ebadó és a megszorítócsomag tervei között.

2025. 12. 01. 18:22
A fox terrier fajtájú kutya több tucatnyi csirkét pusztított el, amit a vadász megelégelt és lelőtte az ebet.
A fox terrier fajtájú kutya több tucatnyi csirkét pusztított el, amit a vadász megelégelt és lelőtte az ebet. Fotó: Pexels.com/Fabian Köhler
A Tisza Párt és az őt kiszolgáló csicskamédia gyorsan reagált a szerintük nem is létező 600 oldalas brutális megszorítócsomagra, amelyet minden jel szerint a Tisza szakértői állítottak össze. A balosok szerint ha létezne is a megszorítócsomag terve, akkor is például az ebadó bevezetését a Fidesz-kormány tette lehetővé. Ezzel a dumával Menczer Tamást is megtalálták aki egy fórumon reagált a felvetésre. 

– Erre írták ma nekem a derék tiszások, ne dumáljon a Menczer, mert az önkormányzatoknak eddig is volt lehetőségük ebadót bevezetni. Az lehet. Csak, hogy picit másról van szó. Ugyanis az önkormányzatok, bár föltételezem, azok is jól átgondolták, hogy ez indokolt-e. De ha netán valamelyik bevezette, az abból a pénzből ott helyben tudott kutyafuttatót csinálni, meg a kutyásoknak az életét könnyíteni. Az ezért van – tette tisztába videójában a dolgokat Menczer. 

Ezzel szemben Magyar Péterék terve arról szól, hogy 

el akarnak venni több tízmilliárd forintot önöktől, hogy Ukrajnába küldjék a pénzt.

– Pici különbség. A kutyákra meg a macskákra hivatkozva. Most arról nem is beszélve, hogy teljes körű munkát végeztek, mert még 4 százalékos plusz adót raknak a kutyakajára is, meg a macskakajára is. Tehát ahol lehet, elveszik önöktől a pénzt. Mindezt azért, hogy legyen lóvé a brüsszeli parancsot végrehajtani, Von der Leyen parancsát végrehajtani, és kérésére utasítására, meg Weber utasítására a lóvét odaadni Brüsszelen keresztül Ukrajnának. Ezeket le kell győznünk, el kell zavarnunk itthon is, meg Brüsszelben is – jelezte Menczer. 

